Бизнесмена заочно арестовали и объявили в розыск за хищения у ФСБ Муромский бизнесмен Ковальчук заочно арестован за продажи фейковых гаджетов ФСБ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бенефициар ООО «НПП Муромский радиоприбор» Алексей Ковальчук был объявлен в международный розыск и заочно арестован в рамках дела о хищении у ФСБ 153 млн рублей, сообщает «Коммерсант». По версии следствия, спецслужбы должны были получить уникальные российские установки для поиска терпящих бедствие кораблей, но вместо этого им продали фабричные планшеты японского производства, помещенные в корпуса российского производителя.

Вердикт о заочном аресте и международном розыске вынес 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Обвинение считает Алексея Ковальчука и второго бенефициара компании Максима Нечаева организаторами и главными выгодоприобретателями от возможно совершенной аферы с деньгами ФСБ. При этом Нечаев после возбуждения дела о мошенничестве пытался скрыться в Белоруссии, однако в дальнейшем был задержан в своей московской квартире. Ковальчук, с которого была взята подписка о невыезде, смог через Белоруссию выехать в Европу, где его след затерялся.

Дело о масштабных хищениях было возбуждено ГВСУ СКР в 2019 году, фигурантами расследования являлись связист береговой охраны и военный представитель. По версии следствия, они с 2014 по 2019 год контролировали поставки пограничникам персональных планшетов Vega в рамках госконтракта управления материально-технического обеспечения ФСБ РФ с коммерсантами. По условиям договора, устройство должно было обеспечивать глобальную систему связи при бедствиях на море в районе А4 — зонах Северного Ледовитого океана, где отсутствует или затруднена спутниковая, мобильная и радиосвязь.

Планшеты с засекреченными характеристиками производились в компании «Муромский радиоприбор» и их цена соответствовала стоимости «новейшей отечественной разработки». Как утверждает следствие, партия планшетов обошлась ФСБ в 153 млн рублей. В дальнейшем экспертиза установила, что планшеты собирались на приобретенных в Китае электронных платах производства компаний Samsung и Japan Radio Company. Все комплектующие укладывались в корпуса с логотипом муромского завода.

Ранее сообщалось, что в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Они могут быть связаны с бывшим главой района Эдуардом Ильиным, который сбежал за границу.