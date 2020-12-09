Бизнес направил Володину обращение c критикой законопроекта «О такси»

https://static.news.ru/photo/d811bd3e-3a84-11eb-9444-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители 200 таксопарков из 30 российских регионов направили в Госдуму на имя Вячеслава Володина обращение, в котором выступили против прошедшего первое чтение закона о такси. В парламенте отметили, что готовы принять замечания бизнеса.

Составители обращения акцентировали внимание на том, что решения принимаются в закрытом режиме, без обсуждения с профессиональным сообществом. Они предлагают остановить обсуждение текущей версии законопроекта и начать всё с чистого листа, пишут «Известия».

Мы не знаем, в каком сегодня статусе законопроект, но последняя доступная актуальная редакция нас удивила. Туда внесли нормы, которые не только не смогут решить проблемы рынка, но и ухудшат экономическую ситуацию многих таксопарков, — отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

В частности, представители рынка обеспокоены требованием по обязательной установке в машинах тахографов (приборов для контроля рабочего времени) и устройств мониторинга усталости, на что понадобится 80–100 тысяч рублей без учёта обслуживания оборудования. Таким образом, на переоборудование всех автомобилей понадобится почти 100 млрд рублей, что повлечёт за собой сокращение до трети штатных сотрудников таксопарков. В результате многие компании либо разорятся, либо станут работать с нарушениями, предупредили в отрасли. Вместо установки оборудования бизнес предлагает использовать программное обеспечение.

Недовольство представителей отрасли вызвали также требования по тестированию водителей на знание города, регулированию тарифов, а также положение о введении квот на количество машин такси в регионах.

Законопроект «О такси» внесли в Госдуму в июне 2018 года, а приняли в первом чтении в декабре того же года.

Как писал NEWS.ru, агрегаторы такси и каршеринговые компании в 2021 году получат право доступа к информации о наличии у водителей прав в базе данных. Как сообщили в МВД, для этих целей будет создана «витрина данных» ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. Представитель ведомства отметил, что проведение «пакетных» проверок носит профилактический характер.