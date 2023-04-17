Бизнес-эксперт раскрыл цель приезда в Россию министра обороны КНР Бизнес-эксперт Кузнецов назвал поставки чипов целью переговоров министров обороны РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и член Госсовета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу

В России 16–19 апреля проходит официальный визит министра обороны КНР Ли Шанфу. Высокого гостя встречали в Кремле президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Темы переговоров не раскрываются, однако председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов в беседе с «Царьградом» высказал предположение, что стороны коснутся вопроса поставок в Россию микроэлектроники, которая раньше закупалась у Запада.

В целом же ключевой темой, вероятно, станет обмен в военно-технической сфере, — считает эксперт.

Он не исключил, в частности, что министры обсудят сделки по покупке вооружений. Кроме того, может зайти речь о совместных учениях.

ВС России и КНР активно взаимодействуют и на земле, и в небе, и в море. Последнее особенно актуально, поскольку для Пекина складывается напряженная ситуация — он окружен цепочками недружественных островов, — пояснил Михайлов.

Ранее глава Минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений с Россией. Министр Ли Шанфу подчеркнул, что наши страны связывают крепкие и тесные отношения, превышающие военно-политические альянсы времен холодной войны и основанные на принципах невмешательства и непротивостояния третьим сторонам.