Битва за Волчанск 3 июня: вынуждены ли ВС РФ отступать, у кого инициатива

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России отразили пять контратак ВСУ в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Какие последние новости выходили о штурме города 3 июня?

Что рассказали в Минобороны о ситуации в Волчанске

По данным российского военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30», — сообщили в Минобороны РФ.

Что пишут военкоры о наступлении ВС РФ в Волчанске

По данным источников Telegram-канала «Оперативные сводки», группировка войск «Север» штурмует территорию агрегатного завода и район многоэтажек в Волчанске.

«Тем временем группировка войск „Север“ штурмует территорию агрегатного завода и район многоэтажек в Волчанске Харьковской области. Есть существенные продвижения на востоке города в частном секторе», — говорится в публикации.

Авторы канала «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские войска продвигаются в Волчанске и удачно отражают контратаки ВСУ.

«На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в городе Волчанске. Штурмовые подразделения ГВ „Север“ штурмуют агрегатный завод и район многоэтажек. ВСУ безуспешно пытались контратаковать со стороны леса на излучине реки Волчьей. Есть существенные продвижения на востоке города в частном секторе. Общее продвижение ВС РФ на Волчанском направлении — до 350 м», — отмечает источник.

Военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что в Волчанске уничтожены все мосты, а все попытки ВСУ перейти через реку Волчью контролируются с воздуха.

«Все дороги в районе Волчанска контролируются нашим огнем, мосты уничтожены. Враг наводит переправы в разных местах, но с воздуха все контролируется и немедля наносятся удары, пресекая попытки перехода», — пояснил военкор.

Фото: МО РФ

Почему ВСУ пытаются удержать Волчанск

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что украинские военные хотят удержать Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность странам НАТО.

«ВСУ хотят выбить российские подразделения из Волчанска, чтобы таким образом показать свою состоятельность. Если им удастся завоевать какой-то населенный пункт, они будут трубить на весь мир, что они вновь начали наступление благодаря помощи Запада и что они еще способны вести бои. И, соответственно, продолжат просить еще больше боеприпасов, денег и других необходимых ресурсов, чтобы громить Россию», — объяснил он.

Редактор отдела политики журнала «Монокль» Петр Скоробогатый считает, что взятие под контроль Волчанска позволит ВС РФ гибко проводить операции на Купянском и Харьковском направлениях.

«Как мне кажется, все-таки мы рассчитывали на то, что Волчанск мы возьмем и с опорой на эту базу сможем более гибко проводить наши операции на этом направлении, создавая серьезные риски для всей обороны противника как на Купянском, так и на Харьковском направлении», — пояснил политолог.

Читайте также:

Часов Яр, Крынки, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 3 июня

Магнитные бури сегодня, 3 июня: что будет завтра, слабость, боли, депрессия

Погода в Москве на этой неделе: ждать ли ливней, гроз и резкого похолодания