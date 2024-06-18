Войска в окружении, контрнаступление ВСУ, фейки: битва за Волчанск 18 июня

Фото: Александр Река/ТАСС

В Волчанске 18 июня продолжаются тяжелые бои у агрегатного завода, а в Сети распространилась фейковая информация об окружении российской группировки. Правда ли это, удается ли ВСУ подключить резервы для контратаки, какие успехи у ВС РФ?

Что происходит в Волчанске 18 июня

Как передает Telegram-канал «Два майора», в городе Волчанск в Харьковской области украинские войска наращивают применение высокоточных авиабомб. При этом ВСУ готовятся бросить на поле боя свои основные силы.

«На Харьковском направлении противник контратакует севернее населенного пункта Липцы наши позиции в населенном пункте Глубокое, наращивает частоту атак и применения высокоточных авиабомб в Волчанске. ВС России отвечают ТОС и ФАБ с УМПК. Противник постепенно наращивает усилия на всех направлениях и бросает в бой подразделения первого эшелона. Идут тяжелые бои. По оценкам войск с мест, основные силы враг готовится ввести в бой», — пишет источник.

По данным Telegram-канала WarGonzo, в Волчанске продолжаются тяжелые бои в центре города. При этом линия боевого соприкосновения на Харьковском направлении не претерпела существенных изменений.

«Харьковский фронт. Здесь ВСУ ежедневно проводят попытки вернуть утраченные позиции, вводя в бой резервы и одновременно аккумулируя новые силы для создания ударного кулака. Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и в районе Глубокого. ЛБС без значительных изменений», — сообщает ресурс.

Фото: МО Украины

Telegram-канал Condottiero пишет, что ранним утром 18 июня заблокированные в многоэтажках Волчанска подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва.

«Одновременно с этим противник пытался контратаковать двумя группами 36-й бригады ВСУ здания на агрегатном заводе. ВСУ понесли потери и отступили. Активность БПЛА по-прежнему высокая на фоне снижения работы артиллерии, оппоненты массово используют FPV-дроны», — уточняет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кто попал в окружение в Волчанске

Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин (Telegram-канал «Адекватный харьковчанин») в аудиозаписи для Telegram-канала «Сладков+» сообщил, что распространившаяся в Сети информация об окружении российских войск у агрегатного завода в Волчанске не соответствует действительности.

«Волчанск: все разговоры о том, что противник предпринял фланговые атаки, окружил нашу группировку подразделений, штурмовых групп и отрядов в районе агрегатного завода, — полная лажа и дезинформация. Это подтверждают и американские аналитики, на которых очень часто ссылаются украинские информационные паблики, и наши российские ресурсы», — заявил Алехин.

По его данным, район у агрегатного завода находится под огневым контролем ВС РФ, поэтому бойцам ВСУ остается либо сдаваться в плен, либо погибнуть.

Фото: МО Украины

«На окраине Волчанска стоит агрегатный завод, куда противнику пытаются перебросить материальные средства и продовольствие через реку Волчья. Этот участок находится под нашим огневым контролем. Противнику остается либо сдаться в плен, либо остаться там навсегда», — отмечает полковник.

Алехин добавил, что поступающие к Волчанску резервы ВСУ не дают желаемого результата украинской армии, а лишь затягивают продвижение российских подразделений.

«Часть подразделений ВСУ пытается ретироваться из района многоэтажек Волчанска. Одновременно вэсэушники действуют в районе Волчанских Хуторов, ситуация меняется там постоянно. Несмотря на поступающие резервы со стороны Чугуева и Старого Салтова в район Волчанский, особого эффекта это не дает, врагу удалось лишь задержать продвижение наших подразделений в городе Волчанск», — резюмирует эксперт.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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