Битва за Волчанск 14 июня: ловушка для ВСУ, взятие агрегатного завода

Фото: МО РФ

Бойцы ВСУ попали в ловушку в Волчанске, а российские войска взяли еще одно здание на территории агрегатного завода. Что происходит в Волчанске 14 июня?

Что известно о битве за Волчанск 14 июня

Как передает Telegram-канал «Два майора», российские подразделения продвигаются в Волчанске. ВСУ, в свою очередь, используют авиацию и американские авиабомбы.

«На Харьковском направлении в Волчанске ВС России закрепляются южнее улицы Гагарина, продвигаются вдоль улиц Кольцевой и Пушкина. ВСУ применяют авиацию и американские высокоточные авиабомбы», — пишет источник.

По данным Telegram-канала WarGonzo, бои продолжаются в центральной части Волчанска.

«Харьковский фронт. Здесь ВСУ не оставляют попыток проводить контратаки в районе населенного пункта Глубокое. Идут тяжелые бои, но выбить российские войска с занятых ранее позиций у украинцев не выходит. Активно работает российская авиация. В Волчанске также продолжаются ожесточенные бои в центральной части города», — отмечается в сводке ресурса.

Telegram-канал «Северный Ветер» также докладывает о продолжении ожесточенных боев в Волчанске. Подразделения группировки войск «Север» овладели еще одним зданием на территории местного агрегатного завода и ведут штурмовые действия.

«Противник активизировался в районе многоэтажек и предпринял три попытки прорыва в южном и юго-западном направлениях общей численностью до 90 человек. В результате потерял более 50 человек убитыми и ранеными, успеха не имел. На востоке города относительное затишье, ВСУ копят силы для новых контратак, по местам их сосредоточения работают наши „Солнцепеки“», — передает источник.

Ранее политик Олег Царев сообщал, что задача выбить российские войска из Волчанска становится для ВСУ практически невыполнимой.

Фото: МО РФ

«На Харьковском фронте идут плотные, очень интенсивные столкновения. В Волчанске, по сообщениям с мест, наши закрепились на территории агрегатного завода. Теперь ВСУ будет совсем сложно удержаться в северном районе Волчанска, а значит, задача выбить армию России из города становится практически невыполнимой. Противник кидает в бой все новые резервы, но заметного изменения ситуации нет. Аналогичная ситуация в районе Глубокого и Липцев», — пишет Царев в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

В какую ловушку попали ВСУ в Волчанске

Согласно информации Telegram-канала Readovka, в Волчанске и его окрестностях у ВСУ наметился серьезный кризис после безуспешных попыток перейти в наступление в городе.

«Недавняя серия попыток перейти в наступление внутри города в конечном итоге вылилась в то, что украинские подразделения загнали себя в ловушку. Не сумев пробить оборону русской армии, ВСУ на северном берегу реки Волчьей оказались в полуокружении без каких-либо возможностей двигаться дальше», — подчеркивает источник.

Как отмечает ресурс, российские подразделения ведут успешные бои за агрегатный завод и украинская сторона уже признала потерю части объекта.

«Точное положение противоборствующих сторон на предприятии неизвестно, однако украинские источники признают потерю части промышленного объекта. Учитывая их любовь к вывертам ситуации наизнанку и приукрашиванию положения дел, успехи ВС РФ в штурме агрегатного завода, по всей видимости, куда значительнее», — предполагает Readovka.

Фото: МО Украины

В случае потери агрегатного завода, прикрывающего плацдарм ВСУ на северном берегу реки Волчьей, соединения украинских войск могут оказаться отрезанными от своих. При этом у них еще остаются ресурсы для обороны в городе и отвод сил армии Украины на южные окраины Волчанска вряд ли возможен ранее 16 июня, подчеркивается в публикации Telegram-канала.

«На кону информационный фон, поэтому Банковой нельзя допустить перерастание ситуации из сложной в провальную. Следовательно, вопросы престижа и дальше будут удовлетворяться за счет принесения в жертву целых подразделений. В связи с тем, что противник своими действиями откровенно выбросил на помойку как временную тактическую инициативу, так и некоторые части, сосредоточенные в районе Волчанска, у ВС РФ открылись новые возможности для наступления на восток от населенного пункта», — добавляет Readovka.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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