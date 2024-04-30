Битва за Работино: последние новости 30 апреля, флаг РФ, успехи, проблемы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В населенном пункте Работино Запорожской области еще остаются очаговые точки сопротивления, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Какие последние новости об этом известны?

Что пишут военкоры о Работино

Александр Коц сообщает, что от Работино практически ничего не осталось, поэтому российским военный на данный момент тяжело закрепиться в населенном пункте.

«В Работино еще остаются очаговые точки сопротивления. Но это, скорее, от непонимания обстановки вокруг и отсутствия связи. Закрепление идет тяжело, потому что от населенного пункта практически ничего не осталось. А средств наблюдения у противника достаточно», — написал военкор.

По словам военного эксперта Бориса Рожина, установка российского флага и продвижение на север в Работино не говорят о полном установлении контроля в селе.

«Не гоните пока лошадей, работа идет. Также, как и к северо-западу от Вербового. Работинский выступ неуклонно сокращается, обесценивая огромные потери ВСУ лета 2023 года, которые были потрачены на его образование», — объяснил он.

Фото: МО Украины

При этом авторы канала «Рыбарь» сообщили, что штурмовики из 2 батальона 71 полка под прикрытием авиации, артиллерии и беспилотников вынудили отряды ВСУ покинуть Работино.

«На продвижение российских войск повлияла в том числе переброска сил противника на Авдеевское направление, где украинские формирования на протяжении недели не могут стабилизировать фронт», — говорится в публикации.

Председатель комиссии общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Работино уже находится под контролем ВС РФ.

«Отличные новости поступают от наших воинов с передовой на Ореховском направлении Запорожского фронта. После тяжелых боев возвращён под полный контроль ВС РФ н.п. Работино», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что сообщает WarGonzo о ситуации в Работино

Авторы проекта WarGonzo отметили, что в настоящее время рано говорить о том, что ВС РФ установили контроль в Работино, поскольку они проводят штурмы позиций ВСУ ежедневно.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Остатки этого населенного пункта ежедневно подвергаются артиллерийским ударам, а все подходы-отходы, тропы и дороги заминированы так плотно, что уже никто не знает, где кончаются наши мины и начинаются украинские. Вдобавок, закрепляться там по большему счету просто негде, все разрушено до основания, а укрываться штурмовикам приходится под сгоревшей техникой. И даже если боец все-таки нашел мало-мальски пригодное укрытие, то его сразу же начинают атаковать дроны противника, и атакуют до тех пор, пока есть по кому бить», — говорится в публикации Telegram-канала.

По мнению WarGonzo, без артиллерийских ударов по флангам со стороны Вербового, а также со стороны Нестерянки и Копаней, Работино, предположительно, так и будет оставаться в серой зоне.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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