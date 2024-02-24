Битва за Работино 24 февраля: у кого инициатива, кто сейчас занимает село

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ с западной и южной части села Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Вербового, какие последние новости сегодня приходили с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 24 февраля?

Ситуация у Работино и Вербового 24 февраля 2024 года

«На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения атаковали с запада и юга село Работино. ЛБС существенно не изменилась. В районе Вербового — встречные бои», — пишет WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что российская армия заняла некоторые позиции внутри Работино.

«На Запорожском фронте полки ЮВО и ВДВ возобновили наступление, атаковав ВСУ на Ореховском участке на линии Работино — Вербовое. Ранее наши заняли ряд опорников в посадках, примыкающих к селу, закрепились там и возобновили наступление. Сегодня парни на технике ворвались в село, бои не прекращаются, враг пытается остановить наше продвижение артиллерией и дронами. Вэсэушники снова признают наши успехи — пишут о прорыве ВС РФ в районе Работино и Вербового, где они отбросили ВСУ за „линию Суровикина“. После начала наступления наши войска атакуют широким фронтом, в течение недели. Западнее Работино ВС РФ продолжали атаки при поддержке бронетехники, забрав ряд опорников ВСУ в лесополосах. Южнее Работино пехотные группы противника продвигались и закреплялись в укрепрайоне. ВСУ пытались контратаковать. Западнее Вербового ВДВ продолжают штурмовые действия вдоль „линии Суровикина“, возвращая над ней контроль», — сообщил источник.

ВСУ отступили обратно за «линию Суровикина» на Работинском выступе, заявил аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«ВСУ отбили село Работино Запорожской области летом 2023 года в рамках контрнаступления, создав выступ примерно 10×10 км посреди российских позиций. Частично они преодолели и первые укрепления оборонительной „линии Суровикина“, в том числе бетонные „зубы дракона“ В последнее время российские войска перешли в контратаку на Работино в попытке ликвидировать выступ. ВС РФ вытеснили последние украинские части обратно за „линию Суровикина“», — рассказал он.

«Военная хроника» обратила внимание, что поступают сообщения, что в Работино ВСУ были выбиты обратно за передовые рубежи обороны, которые ошибочно принимают за «линию Суровикина».

«Эти позиции, находящиеся ПЕРЕД „линией Суровикина“, украинские войска заняли в ходе контрнаступления летом прошлого года. С этого момента украинские войска пытались закрепиться в полях и посадках, но необходимость выводить подразделения для поддержания гарнизона Авдеевки и общая измотанность подразделений ВСУ сказались на качестве боевых действий. Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ между Работино и Вербовым с трех направлений, фактически повторяя тактический прием времен наступления ВСУ, но с поправкой на собственные атакующие действия», — отметил источник.

Readovka пишет, что на Ореховском участке продолжаются бои за Работино, ВСУ потеряли часть позиций.

«Наши бойцы попытались продвинуться у Вербового. На Времевском выступе русская армия выбила врага с позиций к северу от Приютного», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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