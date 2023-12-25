Битва за Херсон, Работино, Клещеевку 25 декабря: какие успехи у ВС РФ «Два майора»: ВС РФ выходят на позиции в Запорожье, оставленные летом

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ к западу от Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сейчас ситуация у Бахмута, Вербового, Андреевки, Крыма, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 25 декабря?

Запорожское направление. Обстановка у Работино, Вербового, Копаней 25 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ после артобстрелов атаковали к западу от села Работино. Под ударами украинские позиции в Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе. Российские — в Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом и Новофёдоровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте ВС России атакуют западнее Работино и восточнее Вербового, выходят на позиции, оставленные летом, ВСУ пытаются контратаковать, применяют артиллерию.

«На Ореховском направлении ВС РФ теснят противника к западу от Работино и севернее Вербового, однако бои в целом носят позиционный характер», — рассказал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 25 декабря 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали у Андреевки и Клещеевки. На последний из перечисленных населенных пунктов они наступали с северо-востока и по высотам с северо-запада. Также российские войска пытались продвинуться к Ивановскому. После артобстрелов они также атаковали в районе Богдановки. Под ударами ВСУ в Васюковке, Раздоловке, Спорном и Верхнекаменском. ВС РФ — в Бахмуте, Ягодном и Краснополовке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что с Артемовского (Бахмутского) участка фронта сообщали о продвижении ВС РФ к центру н. п. Богдановка на севере направления.

Фото: МО РФ

«Развивается наступление в сторону Ивановского (Красного). Идут бои у Клещеевки. ВС России „проводят активную наступательную операцию, целью которой является Часов Яр“, пишут вражеские аналитики», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал, что к северу от Бахмута российские подразделения продвигаются в районе Хромового и Богдановки.

«Южнее ВС РФ владеют инициативой и ведут штурм позиций противника на высотах у Клещеевки», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Обстановка у Крыма, Херсона, Крынок, берегов Днепра 25 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении ВС России наносили артиллерийские удары по вражескому берегу Днепра. В районе Крынок противник несет чувствительные потери. Ночью враг на нескольких лодках пытался перебросить подкрепление, большинство из них были уничтожены на воде, высадившаяся пехота ВСУ также попала под прицельный огонь наших войск», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» рассказал, что на Херсонском направлении в районе Крынок украинская армия несет большие потери в плавсредствах и личном составе, российские подразделения вытесняют ВСУ из плацдарма в селе.

«Здесь продолжаются бои на левобережье в Крынках, где ВСУ продолжают удерживать плацдарм, несмотря на потери. Расширить его они не могут, но и ВС РФ также имеют серьезные проблемы с наземным штурмом украинских позиций. Активно работают средства РЭБ и дроны-камикадзе ВСУ. Российскую бронетехнику беспилотники атакуют на дальних подступах к плацдарму», — передает WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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