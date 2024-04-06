Битва за Часов Яр: последние новости 6 апреля, успехи и проблемы ВС РФ

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Российская армия продолжает наступление на город Часов Яр на Бахмутском направлении в ДНР, пишут в своих Telegram-каналах военкоры. Что сейчас там происходит, где идут бои, какие последние новости выходили об этом сегодня, 6 апреля?

Ситуация у Часова Яра 6 апреля 2024 года

«Некоторые украинские источники пишут, что ВС РФ все-таки удалось зацепиться за дома с северо-восточной стороны микрорайона Канал. Параллельно идет давление со стороны заказника „Ступки-Голубовские-2“. Оттуда до микрорайона Канал порядка 600 метров. О формировании клещей говорить пока преждевременно, но подразделения ВСУ, судя по перехватам, сомневаются в собственных способностях долго держать здесь круговую оборону, если давление будет сохраняться на текущем уровне», — передает «Военная хроника».

Авторы канала подчеркнули, что в последние сутки у ВС РФ была скорректирована тактика.

«Российская артиллерия начала применять „огневой вал“ и непрерывно (а не только перед атакой) давит ВСУ как внутри кварталов, так и за их пределами, вспахивая разведанные укрепрайоны и места переброски подкреплений. Восточные окраины города, за которые идут бои, — это еще и господствующая высота, в случае потери которой, скорее всего, судьба города может решиться довольно быстро», — добавил источник.

Военкор Андрей Руденко пишет, что ВС РФ подошли вплотную к городу.

«Часов Яр. Жесткие бои, наши военные подошли вплотную к городу. Для входа нужно вначале выровнять фланги и обвязать город, обеспечив сразу несколько точек входа с разных направлений. Это нужно для того, чтобы растянуть силы обороны противника в городе и заставить их постоянно двигаться на разные направления под нашим постоянным огнем. Часов Яр будет освобожден, это уже дело времени. Сил нашим военным», — отметил он.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что по городу активно работает российская артиллерия.

«Обстановка в Часове Яре. Штурмовые подразделения продолжают громить врага с юго-востока и северо-востока, выбивая противника в лесных массивах из укрепленных опорных пунктов. Жарко. По городу плотно работает артиллерия и авиация НАРами С-8, нанося огневое поражение по выявленным целям», — рассказал он.

«Два майора» передают, что российская армия имеет успехи у Часова Яра.

«В тяжелейших боях армия России достигает успехов у восточных окраин Часова Яра. ВСУ оттягиваются из Богдановки, укрепрайон в восточной части Часова Яра наши войска ровняют с землей артиллерией и ФАБ, которые стали истинным ужасом для ВСУ. Командование противника планирует основной этап обороны противника в западной части города за водоканалом Северский Донец — Донбасс», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Какие могут быть проблемы у ВС РФ при штурме Часова Яра

«Помимо стратегической важности города и тактических особенностей обороны ВСУ, есть и другие обстоятельства, которые мешают быстро пробиться к городу и занять его. Ключевая сложность — рельеф. Российским войскам приходится подниматься снизу вверх. Часов Яр расположен на возвышенности, отсюда украинская артиллерия активно работала еще в период сражения за Артемовск. Преодолевать перепады высот сложно и для людей, и для техники. У обороняющейся стороны есть преимущество как в виде рельефа, так и по части подготовленных позиций», — объясняет «Военная хроника».

Авторы канала обратили внимание, что в этом вопросе другая сложность — большая площадь застройки и ее неоднородность.

«Несмотря на то что Часов Яр в два раза меньше Авдеевки, город имеет протяженный частный сектор, крупную промзону и крайне неприятный перепад высот, на котором расположены строения и через который российским войскам еще предстоит пробиваться. Артиллерия и ВКС проделывают титанический объем работы, чтобы двигаться внутри Часова Яра войскам было как можно безопаснее. Еще одна сложность — большая концентрация подразделений БПЛА. На данный момент возле Часова Яра находится не менее 11 различных подразделений беспилотной авиации, разбросанных около линии фронта. Плотность и концентрация войск с обеих сторон хоть и далеки от масштабов „артемовской мясорубки“, однако по ожесточенности и темпу боев обе операции вполне могут быть сопоставимы», — добавила «Военная хроника».

Почему Часов Яр так важен для ВСУ и ВС РФ

«Освобождение города предоставит ВС РФ значительное преимущество и позволит еще тверже закрепить свои позиции на юго-западном фланге, на участке Артемовск (Бахмут) — Соледар. Кроме того, успех на направлении откроет российским военным подразделениям новое направление для продвижения в сторону Константиновки, а затем обеспечит более прямой маршрут к укрепрайонам городов Краматорск и Славянск», — объяснил «Донбасский Партизан».

Город Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для украинского командования важным логистическим хабом, куда для ротации привозили свежие силы, после взятия российскими войсками под огневой контроль ведущих туда дорог теряет стратегическое значение для ВСУ, заявил 2 апреля РИА Новости советник Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Почему Часов Яр имеет стратегическое значение? Это последняя доминирующая возвышенность в контролируемом Украиной Донбассе, все остальное — низина по сравнению с Часовым Яром», — отметил «Милитарист».

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