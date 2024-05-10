Битва за Часов Яр: последние новости 10 мая, успехи и проблемы ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать бои за Часов Яр и последние новости 10 мая 2024 года с Бахмутского направления в ДНР. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Битва за Часов Яр: последние новости и события сегодня

«На Часовоярском направлении ЛБС без существенных изменений. ВСУ продолжают подтягивать новые силы на оборону Часова Яра. ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения ведут бои в восточном пригороде», — сообщил WarGonzo.

«Высокая интенсивность боев сохраняется на направлении на Часов Яр, однако значимых изменений прохождения ЛБС нет», — пишут «Два майора».

«На Бахмутском участке позиционные бои на южном фланге Часова Яра. ВСУ навели переправу через канал Северский Донец — Донбасс южнее Красного. ВКС России, активные на всем протяжении фронта, получили новую цель», — рассказал Олег Царев.

«На Бахмутском направлении идут бои в окрестностях Часова Яра, российские войска «подтягивают фланги» к городу. По позициям ВСУ в городе и соседних селах наносятся артиллерийские и авиационные удары», — передает «Рыбарь».

«Военная хроника» передает, что в последние дни после ряда тяжелых поражений и потерянных опорников ВСУ пытались контратаковать к югу от микрорайона Новый.

«Выкатили несколько танков, бросили в бой роту пехоты. После нескольких пристрелочных выстрелов артиллерии ВС РФ пехота разбежалась по опорникам и блиндажам, а танки были уничтожены отрядом БПЛА „Буревестник“ добровольческого корпуса. Есть и некоторые изменения в тактике. „Мясные штурмы“ для попыток отбить утраченные позиции периодически проводятся, но, как и на других участках фронта, для таких мероприятий используют территориальную оборону, а не хорошо обученные войска. Их командование ВСУ предпочитает беречь на случай прорыва российских войск через канал „Северский Донец“», — отметил источник.

«Архангел спецназа Z» несколько дней назад писал, что ситуация у Часова Яра остается сложной для ВС РФ.

«Идут штурмовые действия в лесу по захвату опорных пунктов, из „зеленки“ тяжело вести бои. На южной окраине Канала были взяты в плен трое военнослужащих 41-й бригады ВСУ, которые в очередной раз подтверждают наличие иностранных специалистов. Противник пытается организовать ротацию и вывозить раненых. Силами артиллерии наносится огневое поражение по подходящему врагу. Никакого захвата Часова Яра и захода не было, идут очень тяжелые бои на окраинах, противник кусается серьезно и применяет большое количество FPV», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что на Украине и Западе говорят о ситуации в Часове Яре

Командир 92-й ОМБр ВСУ Федосеенко заявил, что якобы некоторое замедление российского наступления в Донбассе имеет решающее значение. По его словам, если ВСУ сдадут Константиновку и Дружковку, вероятную следующую цель удара после взятия Часова Яра, российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге.

Он также считает, что существует «70% вероятность» того, что Россия сможет взять под контроль всю оставшуюся часть Донбасса. Вопрос в том, сколько времени это может занять, добавил Федосеенко.

Британская разведка сообщила, что в апреле масштабы российских атак на востоке Украины увеличились на 17% по сравнению с мартом. Более 75% из них пришлись на районы Авдеевки, Часова Яра и Марьинки, число атак под Часовым Яром выросло на 200%, отметили в Лондоне.

Эксперты издания Sky News считают, что «Россия зайдет в самое сердце Украины после Часова Яра».

«После полного освобождения ЛНР и ДНР российские войска будут продвигаться дальше к центру Украины. Часов Яр находится на высоте, что позволяет вести из него обстрел большой территории. Взятие его под контроль откроет РФ дорогу на другие крупные города Донбасса: Краматорск, Константиновку и Славянск», — добавили аналитики.

Американское издание Newsweek пишет, что Россия медленно, но настойчиво продолжает продвигаться на запад по всему восточному фронту.

«Ее войска ценой огромных усилий берут под свой контроль все новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Полное овладение Донецкой и Луганской областями является ключевой целью для Кремля. Сегодняшнее медленное наступление закладывает основу для ожидаемой летней наступательной операции. Среди целей этого наступления — город Часов Яр в Донецкой области, который оказался на линии фронта и может пасть еще до прихода лета», — подчеркнули журналисты.

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