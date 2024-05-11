Битва за Часов Яр: последние новости 11 мая, успехи и проблемы ВС РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости с Бахмутского направления СВО, где сегодня, 11 мая 2024 года, продолжаются бои за Часов Яр. Какую интересную информацию предоставили источники? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Бои за Часов Яр: ситуация и обстановка сегодня

«На Часовоярском направлении ЛБС без существенных изменений. ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения ведут бои в восточном пригороде Часова Яра», — пишет WarGonzo.

«На Бахмутском направлении продолжаются боестолкновения в районе Часова Яра, а также в районе заказника Ступки-Голубовские-2 и в Клещеевке», — передает «Рыбарь».

«Подразделения 98 ВДД ВДВ выбивает врага из восточной части микрорайона Новый. В работу активно идет артиллерия непосредственного подчинения. ВСУ пытаются нарастить усилия и подтянуть резервы. При помощи «Орлана-30» высокоточным ударном уничтожены переправы через канал и танк противника. На юго-восточной окраине в лесу — бои. Штурмовые подразделения 98-й и 11-й выбивают врага из опорных пунктов. Противник использует FPV, кассетные боеприпасы и дистанционное минирование. Враг сидит в обороне. Бои идут тяжелые. По информации из открытых источников были выявлены подземные ходы для передвижения военнослужащих ВСУ, которые вскоре были уничтожены. Есть ли они еще где то, нужно наблюдать», — рассказал «Архангел спецназа Z».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Что на Украине говорят о возможной сдаче Часова Яра

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк дал большое интервью изданию The Economist, в котором, помимо прочего, рассказал и о ситуации в Часове Яре.

«Украина по-прежнему удерживает Часов Яр, стратегическую высоту в 5 км к западу от Бахмута. Часов Яр — ключ к скоплению городов и поселков за ним, последним городским центрам Донбасса, которые остаются в руках Украины. Генерал Павлюк, похоже, готовит общественное мнение к тому, что некоторые считают неизбежным. Он утверждает, что потеря Часова Яра не будет иметь „решающего значения“, это всего лишь „обычный городской населенный пункт“. Одной из самых срочных задач, стоящих перед командующими сухопутными войсками, является формирование десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Хотя вопрос личного состава вызывает беспокойство с декабря, когда мобилизация в значительной степени застопорилась, генерал Павлюк настаивает, что основным узким местом является техника, а не люди. Украина отчаянно нуждается в артиллерии и бронетехнике, которые, как она надеется, предоставит Запад», — пишет The Economist.

Генерал Павлюк, отмечает издание, говорит, что угроза со стороны России в корне отличается от той, что была в начале конфликта.

«По его словам, российская армия больше не может проводить масштабные рейды на нескольких фронтах. Она использует ракеты, только что сошедшие с конвейера, спустя всего несколько недель после производства, а не из своих некогда огромных запасов. Вооруженные силы Украины также стали намного больше, чем были раньше», — добавил The Economist.

Украинские источники при этом сообщают, что у ВСУ в Донбассе наблюдается довольно тревожная ситуация: 3, 25, 67 и 115 бригады находятся в процессе расформирования.

Фото: МО РФ

«Их расформировывают за уход с позиций и отказ выдвигаться на позиции. Подробнее расклад выглядит так: 3-я штурмовая бригада „Азов“ (террористическая организация, запрещена в РФ) была под Авдеевкой. Затем под Очеретино отказались выдвигаться, после они не выдвинулись на Часов Яр. 25-я отдельная воздушно-десантная бригада давно уже никуда не выдвигается — ее сильно потрепало на Артемовском/Кременском направлении. 67-я отдельная механизированная бригада стояла под Артемовском, последние позиции были в районе Клещеевки. 115-я отдельная механизированная бригада ушла из района Очеретино. 42-я отдельная механизированная бригада была разгромлена под Часовом Яром. Сейчас ее отвели с передовой непосредственно в город из-за очень больших потерь. Рядом стоит 41-я отдельная механизированная бригада. У нее тоже большие потери Известно, что 42-я и 49-я бригады выбиты процентов на 60. В результате под Часов Яр перекинули грузинский отряд и отряд националистов „Кракен“ в качестве заградотрядов», — объяснил «Милитарист».

Что России даст взятие Часова Яра

«Но что же нам дает этот город? Во-первых, это господствующая высота на всем Донецком кряже. Во-вторых, взятие Часова Яра открывает дальнейшие пути продвижения наших войск к Краматорску, Славянску, Константиновке и Дружковке — к целой агломерации городов. Вчера из-за больших потерь ВСУ вывели с передовых позиций в подвалы города 42-ОМБр, следом за ней могут вывести и 41-ОМБр. По нашей информации, плюс данные, полученные от пленных, у 42-й и 49-й действительно заканчиваются силы и люди. Бригады разбиты на 65–70%», — написал «Архангел спецназа Z».

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