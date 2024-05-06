Битва за Часов Яр: новости 6 мая, успехи ВС РФ, потери Франции и Германии

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российская армия продолжает продвигаться в сторону Часова Яра за Бахмутом, передают российские военкоры. Какая там сейчас обстановка, что за новости выходили сегодня, 6 мая 2024 года?

Ситуация у Часова Яра: главные новости и события сегодня

«На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои на восточной окраине города. Продолжается сражение за фланги участка фронта: на севере — у Богдановки, на юге — у Ивановского (Красного)», — пишут «Два майора».

Авторы Readovka передают, что под Бахмутом в районе Часова Яра продвигается медленное, но настойчивое наступление штурмовых групп российской армии, сопровождающееся уничтожением инженерных укреплений ВСУ, которыми данная местность насыщена.

«Решительных продвижений пока ожидать не стоит, потому что местность и ее долгая подготовка к обороне благоприятствуют ВСУ», — добавил источник.

Вчера стало известно, что ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре, сообщил Mash.

«Пасхальную беспилотную разработку сбили наши бойцы. Внутри нашли 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом. По задумке, тот, кто возьмет игрушку в руки, останется без кисти. Аппарат работает на силе ветра. Один нюанс — выглядит слишком нарядно», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажей танков Т-72Б3М во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

Что за история с наемниками Франции и Германии в Часове Яре

«Вблизи Часова Яра в бой вступили французские и немецкие наемники. С мест сообщают, что в лесничестве, на южных подступах к Часову Яру, в стрелковом бою десантники столкнулись с группами наемников. Однако сейчас это уже не те тик-ток военные зарубежных стран, которые приезжали на Украину заработать денег и при первой угрозе жизни бежали с позиций, собирали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступают подготовленные, высокомотивированные и идейные бойцы, проще говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО», — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

По его словам, первые сообщения (на основе радиоперехватов) о прибытии иностранных наемников в Часов Яр поступили около месяц назад, но тогда было совершенно непонятно, что это за подразделения.

«Смеем предположить, что десантники встретились с представителями Французского иностранного легиона, которые ранее были переброшены под Славянск. Видимо, подразделение, которое изначально планировалось использовать в обороне Славянска (в случае прорыва фронта), сейчас задействовано в обороне Часова Яра, где ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем. Если все обстоит действительно так, то вчера Французский иностранный легион понес первые потери (до семи человек)», — добавил Рожин.

Военкор Юрий Котенок считает, что пока нельзя говорить о том, что Франция действительно отправила свои войска на Украину.

«Касательно материала Asia Times об отправке первых 100 „французских“ военных на Украину — пока это все же не то, о чем говорит Макрон и что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном. AT пишет именно о наемниках из Иностранного легиона под руководством французских офицеров и не о боевом развертывании, а о техническо-тренировочной миссии, т. е. о том, что и так является данностью. В моменте Славянск (по данным издания, „французы“ прибыли именно туда) — это еще не Часов Яр. Более того, данностью является и участие иностранцев, в т. ч. граждан Франции, в боевых действиях против русской армии. Регулярное пополняемый список задвухсоченных „интуристов“ не даст соврать. Но всё же пока это еще не реализация макроновских угроз», — отметил журналист.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

«Военная хроника» подчеркнула, что не надо удивляться тому, что иностранных наемников посылают именно в Часов Яр.

«Не удивлены, что произошло это в Часове Яре, где сейчас активно проламывается оборона ВСУ. Удержать город — задача № 1 и для украинской армии, и для многочисленных сил НАТО, которые им активно помогают. Почему «туристы» помогают именно здесь? Потому что дальше слом линии фронта и фактическая потеря Донбасса для ВСУ. Рубикон. Формально, конечно, разного рода европейские военные присутствовали на Украине с 2014 года, и было бы глупо ожидать, что они не попробуют собственные силы в прямых боестолкновениях, пусть и [пока] ограниченных. Из нового для себя опыта французы смогут вынести многое, в том числе, вероятно, смогут довольно быстро забыть старые стереотипы, что российская армия воюет числом, а не умением. Ну и знакомство с различными видами тяжелых огнеметов, артиллерией и корректируемых авиабомб при таких раскладах, им, конечно, обязательно организуют», — добавили авторы канала.

Авторы Telegram-канала Condottiero заявили, что в Часове Яре нет иностранных наемников.

«Касаемо наличия французских наемников на ЛБС вблизи Часова Яра. Их там нет. Точнее, может быть, в Славянске и Краматорске действительно есть инженеры легиона. Но за все время штурма Часова Яра боевые подразделения спецназа из французов или поляков не встречались. Хотя в радио иногда проскакивает французская речь. Но это могут быть и сомалийцы, и кто угодно», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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