Битва за Часов Яр 9 июня: как дела у ВС РФ, покидают ли ВСУ город, сводка

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Часове Яре в ДНР. Какую информацию они предоставили с этого участка фронта сегодня, 9 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Часове Яре сегодня

«Военная хроника» пишет, что у ВСУ сейчас «больше нет возможности нормально оборонять» значительную часть Часова Яра.

«Микрорайон Канал постепенно переходит в категорию потерянных позиций, а канал Северский Донец — Донбасс „больше не является надежным рубежом обороны“. Наиболее активный вклад в разрушение рубежей обороны вносят российские авиация и артиллерия, которые работают по ВСУ 24/7. По данным украинской стороны, „скоро наступит время оставить этот город и отступить туда, где есть возможность укрыться“. Ранее некоторые подразделения ВСУ, например 42-я ОМБр, были переброшены под Харьков для сдерживания наступления Северной группировки войск. Это дало российским войскам возможность продвинуться вглубь позиций и пробить оборону на ряде участков», — сообщил источник.

Военный эксперт Матвийчук в беседе с NEWS.ru отметил, что ВСУ скоро потеряют Часов Яр из-за нехватки войск.

«Оборона нашего противника ослабела, они несут большие потери, поэтому пытаются отступить из Часова Яра. Часть военных была переброшена на Харьковское направление с целью задержать наше наступление. В Часове Яре сейчас происходят знаковые события, потому что российская армия активно продвигается вперед, уничтожая противника. На мой взгляд, отступление ВСУ — одно из немногих разумных решений командования Украины. Так как их потери уже превысили критические значения. Я полагаю, что в скором времени ВСУ окончательно отступят и постараются сосредоточиться на обороне других территорий по всему фронту. Но большее внимание будут уделять Харьковской области», — заявил эксперт.

Российские военкоры сегодня рассказали, что ВС РФ успешно продавливают оборону ВСУ в микрорайоне Канал в Часов Яре.

«Штурмовые роты нашей 98 ВДД ВДВ мощной и хорошо подготовленной атакой, сломили оборону противника в микрорайоне Канал и заняли большую его часть. Противник делает все возможное, чтобы наши части на его плечах не перебрались за микрорайон и не взяли плацдарм в районе микрорайона Новый, находящегося уже за ним. Штурмовые роты 98-й ВДД продолжают зачистку микрорайона Канал», — пишет «Архангел спецназа Z».

«Микрорайон Канал в Часове Яре. Над центром поднят флаг России. Движение идет к центру города. Враг отступает, так как с этого направления „немцы“ отвели резервы в сторону Купянска. По сути, оставшиеся силы ВСУ в Часове Яре попросту бросили на разрыв», — написал военкор Андрей Руденко.

«Рыбарь» также подтвердил, что после нескольких месяцев тяжелых боев российские войска значительно продвинулись в микрорайоне Канал, взяв под контроль квартал от улицы Горбатова до Образцовой южнее территории Часовоярского ремонтного завода.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На появившихся вчера в Сети кадрах российские флаги были установлены на крыше пятиэтажного здания по улице Зеленой, 4. Поскольку беспрепятственное передвижение бойцов ВС РФ к этой точке без зачистки близлежащих девятиэтажных домов представляется крайне затруднительным, можно предположить, что крупный опорный пункт перешел под контроль российских войск. На других видео зафиксирована работа штурмовиков в промышленном здании на противоположной стороне Образцовой улицы и удар российским FPV-дроном по канадскому бронеавтомобилю Roshel Senator ВСУ. Поврежденная машина застряла в воронке и была брошена. Кроме того, десантники закрепились на позициях в гаражном кооперативе на юге микрорайона и ведут зачистку близлежащих жилых домов», — сообщил источник.

Авторы канала также подчеркнули, что «в ходе штурма в плен были взяты члены украинских формирований, часть из которых любезно согласились передать привет своим товарищам из 32-го батальона 41-й ОМБр и спецподразделения „Кракен“.

«По последним данным, противник отводит некоторые подразделения в западную часть микрорайона, который отделен от основной территории города руслом высохшего канала Северский Донец — Донбасс. Российские войска в это время продолжают наступление с севера в селе Калиновка, где была уничтожена M2A2 Bradley ODS-SA, которые числились на балансе 47-й бригады „Магура“ и ранее, кроме Авдеевского участка, нигде не были замечены, что может косвенно свидетельствовать о переброске этих подразделений в район Часова Яра для усиления обороны», — добавил «Рыбарь».

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сегодня рассказал, что в результате активных действий ВС РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированных, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Зализнянского, Григоровки, Калинина, Часова Яра и Красного.

Фото: МО РФ

«Ранеными и убитыми противник потерял более 400 военнослужащих. Артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены боевая машина пехоты, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119», — отметил он.

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