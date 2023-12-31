Битва за Авдеевку, удары по Украине 31 декабря: последние новости военкоров WarGonzo: ВС РФ атакуют позиции ВСУ с разных сторон у Авдеевки

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ с разных сторон у Авдеевки на Донецком направлении, передает WarGonzo. Что сейчас у Марьинки, какие удары были по территории Украины в последнее время, о чем пишут военкоры 31 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 31 декабря 2023 года

«На Донецком фронте позиции ВСУ при поддержке средств дальнего поражения атакованы на южных окраинах Новомихайловки, у Первомайского, Георгиевки, города Красногоровки, Невельского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), у коксохимического завода к северо-востоку от укрепрайона и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — пишет WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» сообщили, что почти треть Степового сейчас перешла под контроль ВС РФ.

«В районе села наши продолжают активные штурмовые действия, двигаясь преимущественно в сторону Новобахмутовки и Бердычей. В самой Авдеевке из промузла (Ясиноватский переулок) в сторону частного сектора атаки ВС РФ почти не утихают, есть продвижение. В частном секторе севернее промузла идут бои за каждый дом. Севернее Водяного ВС РФ наращивают усилия для решающих штурмов в сторону 9-го квартала Авдеевки, а также Первомайского. От самого 9-го квартала скоро останется только одно название. Авиация постоянно бомбит микрорайон, где засели ВСУ. Армия России стремится продвинуться со стороны Каменки на запад в сторону карьера. У Невельского наша пехота закрепилась на недавно возвращенных позициях», — добавил источник.

Военкор Евгений Лисицын пишет, что на всем Авдеевском фронте идут ожесточенные бои.

«Широким фронтом российские военные продолжают наступать в сторону Очеретино и Новокалиново. У Степового продолжаются позиционные бои. На южном фланге наши военные продвигаются у Невельского, а также к Первомайскому», — отметил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Удары по Украине за последнее время

«Ответка за Белгород — сообщают о ракетных ударах по Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областям. В Харькове, предположительно, прилет в гостиницу с „иностранцами“, в Одесской области — в промышленное предприятие. В эти минуты также идет массированный налет на Киев», — писала вчера «Военная хроника».

«Два майора» отметили, что 49 БПЛА применили ВС России для ночных ударов по объектам на Украине.

«Также Россия ударила по целям в Харькове шестью ракетами С-300. Большинство ударных дронов работали по Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областям», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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