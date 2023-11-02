Битва за Авдеевку, неудобный вопрос Залужному: что пишут военкоры 2 ноября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Обстановка у Авдеевки, неудобный вопрос главкому ВСУ Валерию Залужному, принудительная эвакуация на Купянском направлении, необычное уничтожение британской САУ AS-90 под Купянском, прибытие новых БМП-3 в ВС РФ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал о текущей ситуации у Авдеевки

«Битва за Авдеевку. Сводные подразделения российской армии продолжают штурм укреплений ВСУ вокруг Авдеевки. На северном фланге бойцами ВС РФ проведено несколько успешных атак вдоль железной дороги северо-западнее Красногоровки, в результате чего российские войска закрепились у ж/д полотна. На южном фланге наибольших успехов за прошедшие сутки российские войска достигли на направлении Северного, где в результате успешного штурма по фронту удалось существенно продвинуться и к микрорайону „Химик“ и к Северному (до села остался 1 км)», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Александр Сладков задал неудобный вопрос главкому ВСУ Валерию Залужному

«Валерий Залужный, командующий ВСУ, однажды очень едко „подколол“ российский Генштаб. Он выразился примерно так: „Я учусь у Валерия Герасимова (НГШ), изучаю его труды о военном искусстве“. Это был намек на несостоятельность российского командования и нашей военной школы. Теперь пришел период разочарования в военном искусстве теоретиков из НАТО, раз трехмиллионная группировка Украины (про снабжение 57-ю странами молчу) не смогла проломить фронт 500 тысячной группировки России. Так чьи труды все-таки надо изучать, и чья военная школа лучше?» — спросил военкор.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Александр Коц рассказал об эвакуации на Купянском направлении

«Тем временем на Купянском направлении противник объявил принудительную эвакуацию. Решение Совета обороны области поддержал Координационный штаб. Эвакуации подлежат семьи с детьми из с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подолы. С одной стороны это говорит об „улучшении наших позиций в ходе активной обороны“. С другой — о том, что люди не хотят уходить на украинскую сторону добровольно. Я встречал таких в Артемовске. Девять месяцев жизни в подвалах, чтобы „выйти к русским“», — отметил военкор.

«Военная хроника» рассказала, что необычного в уничтожении британской САУ AS-90 под Купянском

«1 ноября появилось видео на котором операторы БЛА „Ланцет“ уничтожили на Купянском направлении британскую 155-мм САУ AS-90. Орудие было поражено дроном под селом Петропавловка в Купянском районе, где российская армия последние несколько недель активно уничтожает военные объекты ВСУ. Поражение гаубицы барражирующим боеприпасом так и осталось бы рядовым событием, если бы не несколько важных деталей. Во-первых, британская AS-90, стоявшая на открытой огневой позиции, была поражена на расстоянии менее 10 км от линии фронта на этом направлении. Такая дистанция критически мала и небезопасна для боевой работы по целому ряду причин. Прежде всего потому, что дальность „Ланцетов“ уже достигла (а вероятно, и превысила) 70 км, что позволяет отрабатывать такие цели с безопасного расстояния», — отметил источник.

Во-вторых, считают авторы канала, дистанция 10 км от линии фронта означает, что AS-90 находится в зоне поражения практически всех типов ствольной артиллерии, включая гаубицы Д-20 и Д-30, а также 120-мм минометы с реактивными минами КМ-8 «Грань».

«В-третьих, Украина получила от Великобритании всего 32 гаубицы этого типа. Уничтоженная под Купянском гаубица — пятая зафиксированная потеря AS-90. Новые поставки британских гаубиц не ожидаются в ближайшее время, поэтому каждая уничтоженная гаубица серьезно снижает боевой потенциал украинской артиллерии на том участке, где происходит поражение. Какие выводы можно сделать? Первый и самый важный: подтверждается наша информация о стягивании самоходной артиллерии западного производства поближе к линии фронта», — пишет источник.

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press САУ AS-90

Второй важный вывод, отметили авторы канала, заключается в том, что средства наблюдения и поражения, в частности барражирующие боеприпасы «Ланцет», обеспечивают гораздо более широкое поле наблюдения за самоходной артиллерией ВСУ, чем считалось изначально.

«В-третьих, похожая картина контрбатарейной борьбы с западными САУ ранее наблюдалась на Запорожском направлении, где ВСУ, пытаясь атаковать, также максимально уплотнили боевые порядки. В итоге вместо прорыва к Токмаку и Мелитополю ВСУ были вынуждены передвинуть западные САУ ближе к линии фронта, из-за чего потеряли не менее 15 единиц западных самоходок, включая французские CAESAR, M109 и уже упомянутые AS-90», — добавила «Военная хроника».

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«Машины оснащены комплектом дополнительной защиты — бронеэкранами и противокумулятивными решетками. Кроме этого, на новой БМП-3 повышена дальность распознавания цели в условиях ночного боя. Отзывы о БМП-3 очень положительные», — отметил военкор.

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