Битва за Авдеевку и Марьинку 6 декабря: последние новости военкоров WarGonzo: ВС РФ тактически продвинулись у АКХЗ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Российская армия на тактическом уровне смогла продвинуться в промзоне на юго-восточных подступах к Авдеевке, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит и какая ситуация сегодня в Марьинке в ДНР, о чем пишут военкоры 6 декабря?

Ситуация у Авдеевки 6 декабря 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов сумели продвинуться в промзоне на юго-восточных подступах к Авдеевке, восточнее города и у коксохимического завода северо-восточнее. На тактическом уровне. Аналогичные действия у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) к существенному изменению ЛБС не привели. Под ударами позиции ВСУ в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, городе Красногоровка, Первомайском, Нетайлове, Очеретине и Нью-Йорке. Российские — в Старомихайловке, Донецке, Водяном, Каменке, селе Красногоровка и Горловке», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что на северном фланге Авдеевки российские бойцы вклинились в передовые позиции ВСУ в Степовом. Помимо этого, им удалось расширить зону контроля вокруг Авдеевского коксохимического завода, сообщил источник.

«Авдеевское направление без изменения прохождения ЛБС, поступают данные о концентрации огня авиации и артиллерии по позициям ВСУ на коксохимическом заводе», — рассказали «Два майора».

Readovka пишет, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ продвинулись в районе Степного, но ВСУ предпринимают попытки контратаковать.

«У Северного идут бои. В Марьинке ВСУ продолжают удерживать северо-западные окраины», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» сообщила, что на севере Авдеевского направления продолжаются тяжелые бои в районе Степового.

«Половина села по-прежнему в серой зоне, части 47-й и 67-й механизированных бригад откатились на перегруппировку и получили свежее пополнение из мобилизованных. Также бои идут в районе ж/д путей с северо-западной стороны Авдеевского коксохима. На юге в районе Северного у 53-й ОМБр ВСУ проблемы со снабжением: в районе Орловки несколько дней назад был уничтожен склад с боеприпасами и снаряжением. Активные действия ВСУ предпринимают только внутри городских кварталов и/или в ответ на атаки ВС РФ. После потери промзоны на юго-востоке города 110-я ОМБр активно изучает границы улиц Чкалова и Суворова на предмет создания рубежей обороны. Вывоз раненых и снабжение бригады идут со скрипом: много гражданского транспорта соединения уничтожено российской артиллерией и FPV-дронами», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация в Марьинке 6 декабря 2023 года

«На Донецком направлении в районе Марьинки по примерным оценкам зону контроля армии России и дома, удерживаемые ВСУ, разделяет около километра. Есть сообщения, что основные силы противника отходят. Дальше у них есть хорошо подготовленные позиции, откуда их еще предстоит выбивать. Справа Красногоровка, впереди — Курахово», — передает «Украина.ру».

«Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что российские войска, контролируют большую часть Марьинки, а украинские силы сохраняют контроль над позициями на западной окраине населенного пункта», — сообщили «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

«Спектакль далек от кульминации»: Сладков усомнился в выборах на Украине

ВСУ выпустили около 70 снарядов по Белгородской области

Офис Зеленского признал риск поражения: новости СВО на утро 6 декабря