Битва за Авдеевку и Марьинку 25 декабря: взяли ли их под контроль ВС РФ Военкор Руденко: ВС РФ полностью взяли под контроль Марьинку в ДНР

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская армия полностью взяла под контроль Марьинку на Донецком направлении, передает военный корреспондент Андрей Руденко. Минобороны РФ это пока не подтверждало. Что сегодня происходит у Авдеевки, о чем пишут военкоры 25 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 25 декабря 2023 года

«Марьинка полностью освобождена. Враг выбит с крайних улиц этого небольшого города. Взятие Марьинки — большой успех, ведь, по сути, этот населенный пункт считался неприступным. Это сильный моральный удар по ВСУ. Дальше враг будет выбит из Авдеевки, и тогда для нациста Донецкий фронт посыпется. Наши военные — Герои», — написал Руденко.

WarGonzo передает, что на Донецком фронте ВС РФ продолжили штурмовые действия у Новомихайловки на южных и юго-восточных окраинах села.

«Также они вели наступление к западу от Марьинки, у Невельского, Первомайского и Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки). Штурм самого укрепрайона идет при поддержке средств дальнего поражения со стороны промзоны на юго-восточной окраине города и в районе коксохимического завода с северо-востока. Кроме того, российские войска атаковали Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). При поддержке артиллерии пытались продвинуться к подконтрольной ВСУ Новобахмутовке (одноименный населенный пункт восточнее — за ВС РФ). Под обстрелами украинские позиции в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Бахмута), Победе, Георгиевке, городе Красногоровке, Ласточкино, Бердычах и Нью-Йорке. Российские — в Марьинке, Старомихайловке, Донецке, Водяном, селе Красногоровка и Горловке», — сообщил источник.

«Два майора» рассказали, что последний очаг обороны ВСУ на окраине Марьинки уничтожен.

«Южнее, у Новомихайловки, наши войска ведут наступление, работает наша артиллерия. Идет постепенное продвижение в сторону н. п. Победа с севера. На Авдеевке продолжаются тяжелые бои. На северном выступе фронта армия России продвинулась в район н. п. Новокалиново. К вечеру поступали сообщения об усиленной работе нашей артиллерии и авиации по укреплениям противника. У Степового не прекращаются встречные бои. На южном выступе фронта есть продвижение наших войск к Первомайскому», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ

«Рыбарь» пишет, что в окрестностях Авдеевки на Донецком направлении идут бои высокой интенсивности.

«Противник обороняется, но постепенно теряет позиции: в районе Новокалиново российские подразделения продвинулись на несколько сот метров», — сообщил источник.

«Военкоры Русской Весны» передают, что ВС РФ при мощной поддержке авиации и артиллерии продолжают наступательную операцию у Авдеевки.

«Степовое — российские войска продолжают атаки севернее села в сторону Новобахмутовки, есть успех в продвижении. „В самом Степовом сражение продолжается на восточных окраинах. Россияне смогли продвинуться на 100 метров“, признают украинские военные аналитики. В направлении Первомайского ВС РФ стремятся и дальше продвигаться от Водяного и Песок к югу, востоку и северу от поселка, идут бои. „В сторону Невельского — россияне продвинулись на 200 метров на юго-востоке от поселка“, снова вынужден признать противник. В частном секторе на юге самой Авдеевки (рядом с промзоной у Ясиноватского переулка) продолжаются тяжелые бои, есть небольшое продвижение наших войск. От садового общества „Виноградники“ российские штурмовики стремятся расширить зону контроля западнее», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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