Битва за Авдеевку и Марьинку 24 декабря: последние новости, сводка, где бои WarGonzo: ВС РФ заняли территорию СНТ «Виноградники» к юго-востоку от Авдеевки

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Российская армия к юго-востоку от Авдеевки заняла территорию садового товарищества «Виноградники», передает WarGonzo. Какая сейчас там ситуация, что сегодня происходит у Марьинки, о чем пишут военкоры 24 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 24 декабря 2023 года

«На Донецком фронте российские войска штурмуют Новомихайловку с юга и юго-востока. К западу от Марьинки ВС РФ сумели продвинуться и однозначно будут пытаться прорваться к Георгиевке — ключевому населенному пункту на пути к Курахову — важнейшему логистическому центру ВСУ. Со стороны Водяного российские войска вышли к участку трассы М-04 юго-восточнее Первомайского. К юго-востоку от Авдеевки они заняли территорию садового товарищества „Виноградники“. Это к западу от ранее взятой промзоны. Российские войска продолжили наступление на коксохимический завод, Степное (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Очеретино и Новокалиново. Здесь ВСУ удерживают позиции», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что с Авдеевского направления сообщали об эффективном взаимодействии авиации и танковых подразделении армии России, в результате которого на северном выступе данного участка фронта у Степового достигнуты успехи.

«При этом FPV-дроны и БПЛА-бомбардировщики врага остаются серьезной проблемой для наших войск на всем протяжении ЛБС», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке российская армия постепенно продвигается в направлении Очеретино и Новокалиново.

«В районе коксохимического завода и промзоны идут бои. На Марьинском участке наши бойцы продвинулись у Новомихайловки», — отметили авторы канала.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России ведет мощные штурмы у Первомайского и Степового.

«„Степовое: русские мощно давят по-прежнему в самом селе, а также севернее и южнее него. Севернее поселка имеют успехи в сторону Новобахмутовки“, — признают украинские военные аналитики. В районе Авдеевского коксохимзавода продолжаются ожесточенные бои. Наши войска накрывают завод из всех видов тяжелого вооружения. В направлении Первомайского русские продвинулись еще на 200 метров со стороны Водяного. Оттуда же продвинулись в сторону 9-го квартала Авдеевки тоже примерно на 200 метров. Генштаб ВСУ в сводке сообщил, что армия России не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошлый день ВС РФ провели 22 атаки восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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