Битва за Авдеевку и Марьинку 18 декабря: какие успехи у ВС РФ сегодня WarGonzo: ВСУ продолжают удерживать позиции у Степного под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия штурмует укрепрайон ВСУ с юго-востока из района промзоны, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какая обстановка сегодня у Марьинки, Степного, АКХЗ, терриконов, о чем пишут военкоры 18 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 18 декабря 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ продолжили штурм укрепрайона ВСУ в Новомихайловке с юга и востока. Также они атаковали украинские подразделения в Победе. Там также мощные оборонительные позиции ВСУ. Украинский укрепрайон в Авдеевке ВС РФ штурмуют с юго-востока из района промзоны и северо-востока в районе коксохимического завода. Также они стремятся прорваться у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). ВСУ удерживают позиции», — пишет WarGonzo.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке ВС РФ продолжают штурм позиций ВСУ в Степном.

«К юго-востоку от Авдеевки наши продвинулись в районе промзоны. На Марьинском участке наши бойцы наступают на укрепрайоны врага в Победе и у Новомихайловки», — сообщил источник.

«Рыбарь» передает, что сейчас российская армия продолжает операцию по окружению Авдеевского укрепрайона.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«К северу от города ВС РФ заняли новые позиции в районе Степового, противник перебрасывает резервы, пытаясь сдержать наступление. На южном фланге российские подразделения выбили остатки противника из „Виноградников“. Российская артиллерия наносит сковывающие удары по ВСУ в микрорайоне „Химик“, готовясь рассечь Авдеевку на два „котла“. На северном берегу Марьинки российские бойцы завершают зачистку западных окраин населенного пункта от противника. Украинские формирования были выбиты из жилой застройки, на данный момент ВСУ контролируют не более 1% территории города», — отметили авторы канала.

«Два майора» пишут, что на Марьинском направлении ВС России развивают успех, начато продвижение в сторону Курахово.

«Враг огрызается ударами FPV-дронов по нашей технике. Южнее наши войска ведут бои у Новомихайловки. На Авдеевском направлении ВС России ведут наступление на северном выступе фронта у Степового, вражеские ресурсы заявляли об атаках наших войск у коксохимического завода. На южном выступе фронта — бои у Первомайского и Водяного», — добавил источник.

Американский Институт изучения войны (ISW) рассказал, что ВС РФ наступали под Авдеевкой и продвинулись в районе Степового (3 км к северу от Авдеевки).

«Российские войска после взятия Марьинки продолжили наступать к западу и юго-западу от Донецка», — добавили эксперты.

«Дневник Десантника» пишет, что на всех участках Авдеевского фронта обледенение и сильный гололед.

«Бойцам ВС РФ приходится в крайне сложных условиях атаковать и выбивать вражеские силы. Северный фланг: севернее Красногоровки в направлении Новокалиново наши войска продвинулись вперед и выбили противника из опорников в районе ж/д полотна и лесополос. В Степовом и лесопосадках у населенного пункта противник пытался штурмовать наши позиции, но получил отпор артой, огневым поражением из бронетехники, а также ударными дронами, когда позволяет погода. Южный фланг: ведется закрепление в промзоне и ее окрестностях, а также зачистка от укрофашистов опорников. Танки, реактивная артиллерия, дроны, все виды используем против противника, периодически погодные условия вносят свои корректировки, тогда бойцы действуют исходя из обстоятельств», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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