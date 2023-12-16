Битва за Авдеевку и Марьинку 16 декабря: как и где продвигаются ВС РФ «Два майора»: ВС РФ освободили СНТ «Виноградники» под Авдеевкой

Фото: Александр Река/ТАСС

Российская армия продолжает наступление у Авдеевки и в Марьинке. Какая там сейчас ситуация, что сегодня происходит у АКХЗ, СНТ «Виноградники», о чем пишут военкоры 16 декабря?

Что происходит у Авдеевки 16 декабря

Накануне вечером, 15 декабря, Telegram-канал «НгП раZVедка» сообщал, что бойцы ВС РФ прорвали линию обороны украинской армии в СНТ «Виноградники» на южном фланге Авдеевского направления и уничтожили последний очаг сопротивления ВСУ.

«СНТ „Виноградники“ освобождено от многолетней вражеской оккупации, подразделения противника, удерживавшие „Виноградники“, понесли тяжелые потери, уцелевшие отступают на юго-запад», — писал ресурс.

Позднее информацию об освобождении СНТ подтвердил Telegram-канал «Два майора».

«С Авдеевского направления к вечеру сообщили о полном взятии СНТ „Виноградники“», — отмечалось в соответствующей публикации.

О взятии СНТ также сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

«На южном фланге российские военнослужащие ликвидировали последний очаг сопротивления ВСУ в СНТ „Виноградники“», — докладывал ресурс.

По данным Telegram-канала «Два майора», ВС РФ наступают в районе населенного пункта Степовое.

«На северном выступе фронта ВС России наступают в районе Степового», — сообщается в утренней сводке.

Согласно информации «Рыбаря», российские подразделения заставили бойцов ВСУ отойти с позиций западнее железной дороги у Степового.

«На Авдеевском направлении подразделения ВС РФ смогли выбить украинские формирования из посадок западнее ж/д путей у Степового», — докладывал Telegram-канал.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: МО Украины

Что происходит у Марьинки 16 декабря

Как сообщал «Рыбарь», территория Марьинки практически полностью зачищена от украинских войск.

«Тем временем Марьинка практически полностью зачищена от ВСУ — под контролем противника около 1% территории населенного пункта. Для долгожданного освобождения города осталось зачистить территорию расположенного на окраине сельхозпредприятия и дойти до конца улицы Ивана Франко», — писал ресурс.

«Два майора» информировал, что российские войска ведут бои в направлении населенного пункта Победа и наступают на Новомихайловку.

«У Марьинки ВС России ведут бои на северо-западных окраинах города и на юге, в направлении н. п. Победа. Наносятся артиллерийские удары по Курахово (15 км на запад от Марьинки), в котором враг планирует держать оборону в дальнейшем. Ночью поступили сведения о наступлении ВС России на Новомихайловку с востока», — подчеркивается в публикации Telegram-канала.

Как уточняет WarGonzo, после практически полного освобождения Марьинки ВС РФ сместили акцент на штурм Победы. Также источник подтверждает наступление на Новомихайловку.

«На Донецком фронте российские войска продолжают наступление на Новомихайловку с юга и юго-востока с целью выровнять линию фронта и срезать выступ ВСУ. Также после практического взятия Марьинки они сосредоточили усилия на штурме Победы. Там находится мощный украинский укрепрайон. ВСУ удерживают позиции», — пишет Telegram-канал.

Накануне «НгП раZVедка» докладывал о боях в северо-западной части Марьинки и к югу от данного населенного пункта.

«Нашим войскам удалось продвинуться дальше и выбить противника с ряда позиций. Сражения на данном участке только набирают темп. После разгрома ВСУ в Марьинке и основательного уплотнения личного состава врага на северо-западных окраинах, куда командование ВСУ по-прежнему гонит резервы, интенсивность боев только возрастет», — отмечал Telegram-канал.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Читайте также:

Путь к Победе, крах 47-й ОМБр: ситуация в Марьинке и Авдеевке 15 декабря

Военэксперт рассказал, станет ли взятие Марьинки переломным моментом в СВО

Беспилотники ВСУ массово атаковали Россию: новости СВО на утро 16 декабря