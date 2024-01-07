Битва за Авдеевку 7 января: что у Марьинки, какие новые позиции взяли ВС РФ Военкор Лисицын: ВС РФ взяли под контроль ряд позиций у Георгиевки в ДНР

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» ВС РФ

Российская армия продолжает наступать на Авдеевку со стороны Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какая сегодня обстановка у Марьинки, о чем пишут военкоры 7 января?

Ситуация у Марьинки и Авдеевки 7 января 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ штурмовали Новомихайловку с юго-востока и северо-востока. Бои менее интенсивные. Также российские войска атаковали украинские позиции у Победы и по обоим берегам реки Осикова со стороны Марьинки. Тактическая цель — продвинуться к Георгиевке. Оперативная — хаб ВСУ в Курахове. Встречные бои у Невельского. На Первомайское ВС РФ наступали после мощных ударов средствами дальнего поражения. Как и на Авдеевку с востока от Крутой Балки и с северо-востока у коксохимического завода. Также была попытка прорваться через пересечение трех железнодорожных веток у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ). Под обстрелами украинские позиции в Бердычах и Новокалинове. Российские — в Водяном и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что западнее Марьинки у Георгиевки ВС России улучшили свое положение.

«Угадывается готовящийся удар на Курахово. Южнее у н. п. Победа и Новомихайловка идут бои. Кровопролитные сражения идут на Авдеевском направлении. За последнюю неделю ЛБС без значимых изменений», — сообщил источник.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Донецком направлении армия России продолжает наступление в направлении Георгиевки и Победы.

«Приходят сообщения, что ряд позиций перешел по контроль наших бойцов. Также продолжаются тяжелые бои в районе Новомихайловки. На Авдеевском направлении ВС РФ расширяют плацдарм в районе коксохимического завода и наступают в северо-восточной части предприятия. Продолжаются активные бои у Степового, где ВС РФ продвигается в направлении Бердачей вдоль железной дороги. Также фиксируется небольшое продвижение российских войск в направлении Очеретино», — добавил он.

«Рыбарь» отметил, что на Донецком направлении основные бои по-прежнему идут на Авдеевском участке.

«При этом здесь сохраняется прежняя обстановка: основные бои ведутся на флангах в условиях высокой интенсивности обстрелов. За последние два дня российские войска смогли продвинуться и укрепить позиции на северном фланге у Петровского и вдоль лесопосадок по направлению к Новобахмутовке. Также шли бои на юго-западном участке фронта в районе Водяного», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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