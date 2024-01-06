Битва за Авдеевку 6 января: какие новые позиции удалось занять ВС РФ «Два майора»: ВС РФ продвинулись в сторону Георгиевки западнее Марьинки

Фото: МО РФ

Российская армия ведет наступление на Авдеевку со стороны Крутой Балки и АКХЗ, пишет WarGonzo. Что там сегодня происходит, какая сейчас обстановка у Марьинки, о чем пишут военкоры 6 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 6 января 2024 года

«На Донецком фронте — те же ожесточенные бои за Новомихайловку. Кроме южных и юго-восточных окраин села ВС РФ атакуют и с северо-востока. ВСУ держат позиции. Российские войска вели штурмовые действия у Победы и в районе Георгиевки. У Невельского контратаковали ВСУ. В районе Первомайского — встречные бои. На укрепрайон в Авдеевке ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели наступление с востока от Крутой Балки и у коксохимического завода с северо-востока. На последнем из перечисленных участков продвинулись. Под обстрелами украинские позиции в Украинске, Бердычах и Новокалинове. Российские — в Донецке, Водяном и селе Красногоровка», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что западнее Марьинки российские войска продвинулись в сторону Георгиевки.

«Просматривается замысел удара на Курахово. Южнее Марьинки — продвижение в район н. п. Победа. Бои у Новомихайловки. На Авдеевском направлении идут тяжелые бои у Степового, коксохимического завода и на южном выступе фронта», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Авдеевском направлении российской армии удалось продвинуться в районе Степового.

«Враг не выдерживает атак ВС РФ и отступает. Также поступает информация, что российские военнослужащие продвигаются вдоль ж/д линии в районе Очеретино и расширяют зону контроля у Первомайского. ВС РФ продолжают расширять зону контроля у Марьинки, атакуя западнее — по направлению к Георгиевке, к югу — на село Победа. Также наши артиллеристы приступили к активным ударам по скоплению сил ВСУ в районе Курахово, который, напомню, является крупным логистическим центром противника», — добавил он.

Авторы Telegram-канала «НгП раZVедка» объяснили, почему перестали публиковать сводки с Авдеевского направления.

«В настоящий момент можем сказать следующее. Это не потому, что там ничего не происходит, не потому, что тигры разучились натягивать украинцу чуб на пятку, и не потому, что наши войска исчерпали потенциал. Братья как работали, так и работают. Сводок нет по другой причине, вы все знаете, что для нас превыше всего — интересы армии и России, чтобы не подставить наших тигров с очень неожиданной стороны, мы не можем говорить об их успехах. Призываем проявить терпение и не подчерпывать информацию у непроверенных источников, всепропальщиков и украинцев. Мы прекрасно понимаем, что враг воспользуется информационным вакуумом в свою пользу, как делал в 2022-м, но в данный момент пока так», — написали они.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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