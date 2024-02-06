Битва за Авдеевку 6 февраля: куда прорвались ВС РФ, сколько еще осталось

Фото: МО РФ

Российская армия осуществила тактический прорыв на северо-восточных окраинах Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости с этого участка фронта СВО сегодня, о чем пишут военкоры 6 февраля?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 6 февраля 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ штурмовали Новомихайловку с юго-востока и северо-востока, а также Георгиевку. Без успеха. Продвинулись по трассе М-30 в районе Первомайского. На юго-восточных окраинах Авдеевки — жесткие встречные бои. А вот на северо-восточных — тактический прорыв ВС РФ. Коксохимический завод российские войска теперь могут атаковать с двух направлений. Попытки продвинуться у Степного (не путать с одноименными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) успеха ВС РФ не принесли. ВСУ сумели вернуть ряд позиций у подконтрольной им Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ)», — передает WarGonzo.

Фото: МО РФ

Военный эксперт Борис Рожин рассказал о главных событиях у Авдеевки.

«ВС РФ смогли добиться ощутимых успехов у затопленного карьера к северу от Авдеевки и через частный сектор продвинулись на окраины города, где завязались бои. До ключевой дороги снабжения — около 900 м. Противник пытается контратаковать. Также ВС РФ продвинулись и к востоку от карьера. В районе „Царской охоты“ ВС РФ продолжают штурмовые действия на юго-восточных окраинах города, продвигаясь в жилой застройке. Противник контратакует. ВС РФ усиливают давление на лес между „Царской охотой“ и промзоной. До „Химика“ — около 1 км. Часть ПВО пока остается под контролем противника. В районе ДФС наши войска закрепились за дорогой к северу от ДФС, постепенно пытаясь обходить укрепрайон противника. На южном участке у ВС РФ есть продвижение в н. п. Первомайское (до 400–500 м в самом поселке). В районе Степового и Очеретино — без изменений», — добавил он.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что бои за Авдеевку сместились на север, где ВС РФ подошли к «Голубым озерам».

«Противник отступил от песочного карьера возле Авдеевки, позволив нашим бойцам занять этот участок и укрепить позиции на прилегающих территориях. Наши бойцы продвинулись до 2 км, включая в направлении промышленной зоны „Коксохим“ и в районе жилой застройки», — отметил он.

«Два майора» передают, что вчера российские войска на Донецком направлении после долгих недель боев ворвались на окраину н. п. Новомихайловка, закрепились на занятых позициях и начали зачистку населенного пункта.

«Бои в Георгиевке западнее Марьинки идут на тех же рубежах. На южном выступе Авдеевского направления в Первомайском есть продвижение наших войск. С севера наши войска приблизились к окраинам Авдеевки в районе Железнодорожного переулка, на юге идут бои на улице Спортивной», — добавил источник.

Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться, сообщает украинский военный паблик Deep State. По его информации, российские войска снова продвинулись в северной части города.

«Они фокусируются на закреплении в старой Авдеевке и дачном поселке возле коксохимзавода. Кроме того, пытаются занять мост над железной дорогой», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

По данным военного обозревателя Bild Юлиана Репке, положение ВСУ в Авдеевке начинает напоминать Бахмут.

«Военкоры Русской Весны» передают, что армия России штурмует село Первомайское, прорвавшись на один километр на фланге Авдеевки.

«Подразделения ВС РФ с боями продвинулись в поселке под Донецком на расстояние более один км. Российские войска провели маневр севернее села, вынудив ВСУ бросить часть позиций внутри поселка. Украинские пропагандисты также подтверждают продвижение в своих сводках и на картах. „В Первомайском противник продвинулся вдоль Ворошилова и Першотравневой улиц на участке шириной до 570 м на глубину до 730 м. Бои продолжаются“, — пишут они, занижая продвижение наших войск. „Русские имели продвижение в деревне на расстояние до одного км. Ситуация с удержанием позиций осложнялась успехами врага севернее села“, — пишут другие ресурсы противника. В пятницу украинские ресурсы сообщали, что „в Первомайском продвижение русских на 200 метров“. Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, за день ВС РФ провели 14 атак в районе Первомайского и Невельского», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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