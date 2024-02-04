Битва за Авдеевку 4 февраля: дошли ли ВС РФ до центра города, сводка

Фото: МО РФ

В Авдеевке наблюдается резкий всплеск активности российской армии, пишет WarGonzo. Какие там последние новости на сегодня, что происходит сейчас у Марьинки, о чем пишут военкоры с этого участка фронта СВО?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 4 января 2024 года

«На Донецком фронте за минувшие сутки ВС РФ атаковали Новомихайловку с северо-запада. С юго-востока, возможно, тактическая пауза. В Авдеевке резкий перевод активности российских войск. На юго-востоке в зоне прорыва они вели встречные бои, а на северо-востоке в результате атаки выбили ВСУ в районе коксохимического комбината. Российские войска также атаковали в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Бердычей», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что сейчас идут кровопролитные бои у Авдеевки.

«ВСУ сохраняют способность не только вести оборону, но и контратаковать, как у „Царской охоты“, занятой нашими войсками. Южнее н. п. Веселое продвижение ВС России признают и ресурсы противника», — сообщил источник.

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что армия России продвигается на флангах Авдеевки, проламывая оборону ВСУ.

Фото: МО РФ

«Российские войска продолжают атаки на северном и южном флангах Авдеевки, прорвавшись и закрепившись в СНТ «Ивушка», а также у Опытного, где наши продвинулись на 1 км. Про успехи ВС РФ снова пишут и украинские военные аналитики. «На северном фланге Авдеевки российские войска закрепились в южной части СТ „Ивушка“ и южнее села Весёлое. Продвижение на участке шириной до 2,45 км на глубину до 1 км», — пишут вражеские ресурсы. «Русские имели успех более километра восточнее Опытного в направлении „Зенита“, — пишут другие ресурсы противника. В южной части Авдеевки и южнее города продолжаются тяжелые бои. В Первомайском ВС РФ продолжают атаковать вдоль улицы Ворошилова в северном направлении. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщает, что армия России при поддержке авиации провела за день 23 атаки: 20 у Авдеевки и еще три атаки у Первомайского и Невельского, стремясь прорвать оборону ВСУ», — отметил источник.

«Рыбарь» передает, что на Авдеевском направлении ВС РФ после недавних успехов закрепляются на достигнутых рубежах.

«Восточнее Опытного ВС РФ нанесли удар по технике ВСУ на территории бывшей зенитной части: на данный момент бои идут на подступах к ней», — передают авторы канала.

Военкор Юрий Котенок подчеркнул, что информация о фактическом рассечении Авдеевки надвое не подтвердилась.

«Снова коллеги, опираясь, скажем так, на недостоверные источники, бегут впереди паровоза. Расстояние между клешнями (флангами) группировки ВС РФ, охватывающей авдеевский укрепрайон противника, составляет как минимум несколько километров. И то это если чертить линию тупо по прямой в городской застройке. На деле все гораздо сложнее. Даже сама линия фронта здесь определяется с трудом, учитывая ожесточенные битвы за каждый клочок земли и группы зданий в городе и его окрестностях. ЛБС подвижна, учитывая маневрирование сторон на тактическом уровне. В любом случае, враг упорно сопротивляется, массированно используя FPV-дроны и артиллерию. Впереди — очень много боевой работы. Не покупайтесь на вбросы хайпожоров», — сообщил он.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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