Битва за Авдеевку 31 января: какие новые позиции заняли ВС РФ, сводка

Фото: РИА Новости

Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил РФ

Российская армия на юге Авдеевки продвигается по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на запад, пробивая себе путь стрелковым вооружением, пишут «Два майора». Что сейчас там происходит, какие последние новости выходили сегодня с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 31 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 31 января 2024 года

«На Донецком фронте усилия по штурму Новомихайловки российские войска сосредоточили с северо-востока, где ранее им удалось прорвать оборонительные порядки украинского гарнизона. Также они вели активные наступательные действия у Невельского и Первомайского. В последнем из перечисленных населенных пунктов вышли на окраины села, продвинувшись по трассе М-04. Это облегчает логистику российских штурмовых подразделений. ВСУ, в свою очередь, продолжили контратаки на юго-восточных окраинах Авдеевки, где закрепились ВС РФ. Вернуть утраченные позиции украинские войска не сумели. Российские подразделения немного продвинулись у коксохимического завода северо-восточнее Авдеевки. В районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) шли встречные бои», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что сейчас идут тяжелые кровопролитные бои у Авдеевки.

«ВС России ведут наступление, юго-восточнее Авдеевки пройдено несколько сотен метров у карьера, восточнее „Царской охоты“ занят участок дороги. На юге Авдеевки армия России продвигается по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на запад, пробивая себе путь стрелковым вооружением», — сообщил источник.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что у Марьинки наблюдается небольшое продвижение ВС РФ к западу от города на окраинах н. п. Георгиевка.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

«В направлении н. п. Победа и Красногоровка существенного продвижения нет. Авдеевка. Существенных подвижек пока нет. Противник сковал дальнейшие продвижения из района „Царской охоты“ контратаками, которые пока позволяют ему удерживать контроль над „Чебурашкой“ и частью ПВО. У ВС РФ есть небольшое продвижение в частном секторе к востоку от террикона. У н. п. Степовое продолжаются встречные бои», — рассказал он.

«Рыбарь» передает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои в районе Донецкой фильтровальной станции, подступы к которой являются мощным укрепрайоном ВСУ.

«На юге города ВС РФ отражают накаты украинских формирований в районе улиц Соборной и Спортивной. Противник, пытаясь отвлечь внимание российского командования от Авдеевки, провел атаку в районе заброшенной газовой станции западнее Горловки. Впрочем, активность ВСУ на этом участке носит ограниченный характер», — отметили авторы канала.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов вчера подтвердил прогресс российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, ВС РФ ведут успешные наступательные действия в районе Авдеевки.

«В частности, наши парни продвинулись юго-восточнее Авдеевки. В южной части лесопосадки севернее карьера было зафиксировано продвижение на расстояние до 150 метров. Также парни продвинулись восточнее комплекса „Царская охота“, российские войска заняли участок дороги в лесопосадке. В южной части Авдеевки продвижение ВС РФ произошло вдоль улиц Чернышевского, Спортивной и Соборной на дистанцию до 280 метров. В этом районе продолжаются интенсивные стрелковые бои», — сообщил военкор Евгений Лисицын.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

О ситуации на Авдеевском направлении также рассказал «Дневник Десантника».

«Севернее промзоны ВС РФ продвинулись вперед, зачистив вражеский укреп. Идет штурм Донецкой фильтровальной станции, бои уже идут в лесной полосе у нее. Противник контратакует на юго-восточных окраинах Авдеевки. Безуспешно. После огневого поражения вражеских позиций ВС РФ пытались продвинуться в районе Степового. Вдоль всей линии соприкосновения на Авдеевском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В южной части Авдеевки наши войска продвинулись в частном секторе, бои перешли в стадию позиционных», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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