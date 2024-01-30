Битва за Авдеевку 30 января: что на других направлениях, где успехи ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 «Град»

ВСУ контратаковали в юго-западной части Авдеевки, но без успехов, сообщил WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, Купянска, Бахмута, Херсона, Крынок, Клещеевки, какие сегодня последние новости из зоны СВО, о чем пишут военкоры 30 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 30 января 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения продвинулись на северо-восточных подступах к Новомихайловке, заняв важные позиции. Украинский гарнизон в поселке оказался в полукольце. Аналогичные действия российских войск у Невельского, Первомайского и со стороны Опытного также принесли им тактический успех. ВСУ контратаковали в месте прорыва их обороны на юго-восточных окраинах Авдеевки. Без продвижения. После артобстрелов российские войска пытались продвинуться в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ). Украинские войска отбились. Под ударами их позиции в Победе, Георгиевке, городе Красногоровке, Северном (населенный пункт к западу от Авдеевки) и Авдеевке. Российские — в Марьинке, Донецке и Ясиноватой», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Авдеевском направлении ВСУ неделю контратакуют в районе занятого ВС России укрепрайона «Царская охота».

«У фильтровальной станции наши войска с боем заняли позиции противника», — добавил источник.

«Рыбарь» передает, что вдоль всей линии соприкосновения на Авдеевском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий.

«В южной части Авдеевки ВС РФ продвинулись в частном секторе, однако вскоре бои перешли в стадию позиционных», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Часова Яра 30 января 2024 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ после артобстрелов атаковали на высотах северо-западнее Клещеевки, у Ивановского и в районе Богдановки. Без успеха», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что на Бахмутском направлении российские войска продолжают наступать в направлении Часова Яра.

«К западу от Бахмута идут боевые действия в районе Богдановки, где ВС РФ постепенно продавливают оборону ВСУ», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 30 января 2024 года

«На Запорожском фронте у Вербового ЛБС без изменений, враг бьет кассетными боеприпасами и наращивает активность дронов. У Работино авиация ВС России работает ФАБами», — пишут «Два майора».

WarGonzo передает, что на Запорожском направлении шли встречные бои западнее села Работино, у Новопрокоповки и Вербового, ЛБС существенно не изменилась, продолжается борьба за инициативу.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Ситуация у Купянска, Луганска, Харькова, Херсона, Крынок 30 января 2024 года

«На Луганском направлении ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения продвинулись к Тернам. Потеря этого села чревата для ВСУ обвалом их логистики на левом берегу реки Жеребец. В свою очередь, украинские войска контратаковали в Табаевке и вернули контроль над частью утраченных позиций. ВС РФ вели обстрел ВСУ в Белогоровке, Торском, Невском, Степной Новосёловке и Петропавловке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении продолжаются бои в районе Крынок.

«Посты наблюдения на островах в пойме р. Днепр — частично за противником, частично — за нашими войсками. В условиях отсутствия растительности и невозможности отрыть позиции из-за воды нахождение наших войск далеко не на каждом острове имеет смысл. Противник держит малые группы пехоты как раз на „неудобных“ позициях, по которым бьют дронами. По данным группировки войск „Днепр“ ВС России на вчерашний день, за сутки наши операторы FPV-дронов и сбросы уничтожили: автомобиль, 3 лодки, 3 ПВД, СПГ, 2 блиндажа и ПУ БЛА. Силами ПВО и РЭБ сбито/подавлено 5 октакоптеров „Баба-яга“, „Лелека-100“, 10 FPV-дронов. Артиллерия наносит удары по складам и местам сосредоточения противника на вражеском берегу», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что ВС РФ продолжают наступательные действия на Купянско-Сватовском направлении.

«Российские подразделения освободили Табаевку, а южнее отразили штурмовые атаки ВСУ у Ягодного. На Лиманском направлении ВС РФ незначительно продвинулись в направлении к Ямполовке. В лесах под Кременной стороны ведут позиционные боевые действия, по укреплениям ВСУ работают РСЗО и артиллерия», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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