Битва за Авдеевку 30 декабря: где боевые действия, какие успехи у ВС РФ WarGonzo: ВС РФ имеют тактические успехи у Авдеевки в ДНР

Фото: МО РФ

Российская армия имеет тактические успехи на юго-западных окраинах Авдеевки в ДНР, передает WarGonzo. Что там сейчас происходит, какая сегодня ситуация у Марьинки, о чем пишут военкоры 30 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 30 декабря 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ ведут штурм Новомихайловки. Бои на южных и юго-восточных окраинах села. Российские войска продвинулись на северо-западных окраинах Марьинки. Это за рекой Осикова. Оперативно важная Георгиевка на другом берегу. Штурм Невельского и Первомайского — без успеха. Есть продвижение к Северному (населенный пункт к западу от Авдеевки). Также тактические успехи ВС РФ на юго-западных окраинах Авдеевки. Это новое направление развития наступления. Атаки с северо-востока на коксохимический завод и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) успеха не имели. Атака в обход села на Бердычи вынудила ВСУ оставить ряд позиций», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Авдеевском направлении российская армия продвигается в районе дач на северных окраинах Авдеевки.

«Часть территорий перешла в серую зону. Продолжается продвижение ВС РФ вдоль ж/д линии в сторону Очеретино. На южном фланге есть успехи в районе Опытного и Северного», — отметил он.

«Рыбарь» передает, что на Авдеевском участке подразделения ВС РФ смогли улучшить свои позиции в районе Новокалиново, бои сместились к СНТ «Заря».

Военкор Юрий Котенок рассказал, что ВС РФ немного продвинулись у западных окраин Марьинки к Георгиевке, также продолжаются атаки в направлении Победы, в направлении на Красногоровку — пока без изменений.

«Авдеевка. ВС РФ немного продвинулись на восточных окраинах города, а также в частном секторе у очистных сооружений. Есть продвижение в направлении на н. п. Очеретино. С юга — без существенных изменений», — добавил он.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России продвигается с разных направлений у Авдеевки.

«Севернее Степового российские войска заняли часть лесополосы западнее железной дороги. Продвижение на участке шириной до 850 м на глубину до 380 м признают украинские военные аналитики. Идут тяжелые бои и в направлении Новобахмутовки — Очеретино, есть небольшое продвижение. В самой Авдеевке наши бойцы смогли продвинуться с боями в частном секторе на юге города. „Севернее Авдеевки ВС РФ продолжают давить в дачном поселке Ивушка-2 в южном направлении, продвижение на участке шириной до 370 м на глубину до 250 м“, — снова признают ресурсы противника. Северо-западнее Опытного малые пехотные группы ВС РФ продолжают атаки в направлении укрепрайона ВСУ. Западнее Каменки постоянные атаки в направлении карьера. Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщает, что армия России провела три атаки вблизи Степового и Авдеевки и еще 10 атак у Северного, Первомайского и Невельского, стремясь улучшить свое тактическое положение. ВКС нанесли авиаудары в окрестностях Александрополя и Новобахмутовки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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