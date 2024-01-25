Битва за Авдеевку 25 января: какие проблемы появились у ВС РФ, где бои

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Украинская армия атаковала позиции ВС РФ на юго-восточных окраинах Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 25 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 25 января 2024 года

«На Донецком фронте уже ВС РФ продолжают атаковать Новомихайловку с юга и востока. И тоже уже не так интенсивно. У Георгиевки активность наступательных действий российских войск не спадает. Но ВСУ держат позиции. Как и у Первомайского и Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки). В самом городе украинские подразделения контратаковали на самом проблемном участке — юго-восточных окраинах. Сумели вернуть ряд позиций. Теперь проблемы могут возникнуть у ВС РФ: слишком узкий и при этом длинный коридор они пробили в обороне противника. С северо-запада ВС РФ продвинулись у коксохимического завода. У Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) — встречные бои», — пишет WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении третьи сутки ВСУ пытаются отбить позиции в районе недавно занятой ВС РФ базы отдыха «Царская охота», сосредотачивает резервы силами до трех батальонов на узком участке фронта.

«История про заход „Ветеранов“ в тыл врага останется навсегда в истории. Наши бойцы расширяют зону контроля в Авдеевке. На данный момент враг цепляется за каждый метр», — сообщил военкор Евгений Лисицын.

Украинский журналист Юрий Бутусов сегодня заявил, что, согласно данным Deepstate, российская пехота на юге Авдеевки приблизилась на одном из участков к микрорайону «9-й квартал».

«Это комплекс девятиэтажных жилых домов, который имеет ключевое значение для контроля города. Сейчас на южной окраине Авдеевки тяжелые бои-атаки и контратаки с обеих сторон. Если россияне захватят „9-й квартал“, удерживать весь город станет тактически невыгодным», — отметил он.

«Рыбарь» передает, что на Донецком направлении российские подразделения ведут бои на юго-восточной окраине Авдеевки.

«Украинские формирования при поддержке расчетов БЛА активно контратакуют с целью вернуть утраченные позиции», — добавил источник.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что на Донецком направлении по всей линии за минувшие сутки — без особых изменений, кроме «Царской охоты» в Авдеевке.

«Здесь — непрерывные и очень интенсивные бои. Противник пытается зажать и выдавить штурмовые группы ВС РФ. Наши вгрызаются зубами. С обеих сторон идут постоянные попытки перебросить резервы к „Царской охоте“. ВС РФ не только заняли участок, но и рассредоточились по нескольким улицам, совершив хороший бросок. Целый день на всех направлениях активно работала авиация», — сообщил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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