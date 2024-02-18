Битва за Авдеевку 18 февраля: что сейчас там происходит, куда идут ВС РФ

Фото: МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера доложил российскому президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. Что сейчас происходит в городе, куда дальше пойдет армия России, какие последние новости на сегодня с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 18 февраля?

Ситуация в Авдеевке 18 февраля 2024 года

«Под натиском ВС РФ ВСУ полностью оставили Авдеевку и коксохимический завод. Таким образом, мощнейший украинский укрепрайон под Донецком пал. ВС РФ имеют все шансы на развитие оперативного успеха на этом участке фронта. Под ударами украинские позиции в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Бахмута), Победе и городе Красногоровке», — сообщил WarGonzo.

Военкор Александр Сладков рассказал, что будут делать ВС РФ после взятия Авдеевки.

«А дальше торопиться не надо. Вы заметили, что 42-я Евпаторийская мотострелковая дивизия и 76-я Псковская десантно-штурмовая дивизия сегодня пошли на Работино? И они его обязательно заберут. И Орехов заберут, он стоит дальше в украинском тылу. И тем самым придвинутся к городу Запорожье. А под Донецком силы, высвободившиеся из Авдеевки, найдут себе применение на Кураховском направлении. Там продавим — окружим группировку ВСУ под Угледаром и на Времевском выступе (забыли уже, наверное, да?). ВСУ подтвердили свою традицию попадать в котел, Угледар — очередное подходящее место. Нельзя не учитывать то, что российские добровольцы в военкоматы сейчас идут и идут. И чем больше успехов у нас будет на фронте, тем больше в российскую армию будет приходить добровольцев. Такова жизнь. И мы сможем начать обход Харькова, который нам тоже нужен», — отметил журналист.

Сладков считает, что сейчас речи о наступлении на Херсон не идет.

Фото: МО Украины

«Я думаю, что о Херсоне пока вспоминать не будем. К нему, наверное, подойдем с правой стороны Днепра, вдоль высокого берега, который пока контролируют ВСУ. Так же, как о городе Запорожье. По-моему, не совсем время. А вот город Сумы будет поинтереснее. И Чернигов. Мы же там были. Но ушли. С падением потенциала Украины можем вернуться. Но самым актуальным направлением после Авдеевки будет Славянск. Да, на пути будут Константиновка, Дружковка, Дзержинск, Краматорск. Да, это донбасские города, их придется освобождать. Но если Авдеевка была самым подготовленным к обороне городом на ЛБС, то Славянск — это реальный символ», — добавил он.

Военкор Юрий Котенок рассказал про главные события битвы за Авдеевку.

«Противник заявил об отходе, когда оборона в Авдеевке уже рухнула. Штурмовые группы взломали их линию, рассекли город. Александр Сырский не успел стабилизировать фронт при тактическом отступлении, когда войска организованно отходят на новые линии, не давая возможности противнику на плечах развить наступление, идти следом, владея инициативой. Оборона Авдеевки треснула, рассыпалась. Раненые, пленные ВСУ говорят, что их бросили, оставлена техника. Организованного отхода нет. Командовал генерал-полковник Андрей Мордвичев. Это его успех, 1-й Славянской бригады, Донецких корпусов. ДФС — в руках РФ, что позволит частично решить вопрос воды для Донецка. Отодвинули арту противника, срезали выступ. Летом 2022 года, когда пал Мариуполь, ВСУ готовили удар по Донецку. Авдеевку брали грамотнее, чем Бахмут. Связка: авиация — арта — пехота. Авдеевку брали пехотные части. Авдеевку взял рядовой пехотный Ваня, дай бог ему здоровья! Город обжали, выявив слабые места, резали по кускам, как пирог. Противник понял в жестком охвате, что не выскочить, и посыпался», — написал журналист.

По его словам, первое окружение Авдеевки армии России не удалось.

«Взяли Бердычи, противник выбил, пришлось начинать заново. Закрепились на отвалах, не штурмовали в лоб, обошли левее коксохим, ударили между ним и карьером. Подземный рейд на „Царскую охоту“ деморализовал ВСУ. Быстро взяли многоэтажки, фактически с ходу. На укрепы — мощные авиабомбы. 3-я бригада ССО („Азов“, террористическая организация, запрещена в РФ) не спасла. Боевой путь — окружение в Мариуполе, поражение под Бахмутом, в Авдеевке. PR: факелы, бородатые в тату, каменные лица. Посидели в подвале, сбежали. После взятия отвалов, девятиэтажек сидеть в коксохиме — самоубийство. Новая линия ВСУ — Бердычи — Орловка, опора на водные преграды. Из Ласточкино бегут, так как нависает коксохим. Сырского едят. Его „контрнаступ“ уничтожен „Искандерами“. Если возьмем Бердычи с Орловкой с ходу, то Сырский — неудачник. Если упремся в Ласточкино, Спорном, Первомайском — не здорово. Нам будет легче. Благодаря срезанию выступа высвободим части для наступления. Уплотним оборону, перебросим ударные части на фланги. Есть варианты. Противника ждут сюрпризы. Кампания-24 началась хорошо», — добавил он.

Что вчера о взятии Авдеевки заявили в Минобороны

«Освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих. В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате. Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима. Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города. Только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — сообщили в ведомстве.

Читайте также:

Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова

Стало известно, чем сейчас занимается народная артистка РФ Роксана Бабаян

«Слово пацана», Казахстан, ислам: где сейчас актер Сергей Романович