Битва за Авдеевку 13 января: отступают ли ВСУ, что заняли ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Танк Т-80 ВС РФ

Российская армия заняла новые позиции к северо-востоку от Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие сегодня последние новости с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 13 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 13 января 2024 года

«На Донецком фронте жестко у Новомихайловки. Встречные бои на южных окраинах поселка. ВС РФ стремятся выйти к населенному пункту и со стороны Победы. Атакуют Невельское и Первомайское. У коксохимического завода к северо-востоку от Авдеевки российские войска заняли новые позиции. Также они вели штурмовые действия в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и у Новокалинова», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Донецком направлении российские бойцы продвигаются в районе Новомихайловки.

«Юго-восточная окраина поселка сейчас перешла в серую зону. В этом районе, взяв укрепрайон противника под названием „Зверинец“, ВС РФ развивают успех. Также фиксируется продвижение с направления Марьинки западнее в сторону Георгиевки. На Авдеевском направлении российские военнослужащие продолжают движения у Первомайского к югу от Авдеевки и зашли на территорию садовых участков „Волна“. Также наши бойцы продавливают оборону противника в районе очистных сооружений коксохимического завода и у Степового. А вот у Бердычей противник подтянул резервы и пока отбивает атаки ВС РФ», — сообщил он.

«Два майора» передают, что в районе Марьинки ВС России ведут наступательные действия в направлении Курахово в Георгиевке.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Южнее наши подразделения расширили зону контроля у укрепрайона „Зверинец“, продолжается сражение у Новомихайловки. На Авдеевском направлении ВС России продвинулись на южном выступе фронта у Первомайского. Также продолжаются бои у Степового и восточнее коксохимического завода на территории садовых товариществ», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Донецком направлении российские войска штурмуют позиции ВСУ на северном и южном флангах Авдеевского укрепрайона.

«Командование ВСУ перебросило под Бердычи и коксохимический завод дополнительные силы для укрепления обороны. Юго-западнее Донецка ВС РФ после освобождения Марьинки ведут наступление в направлении Георгиевки. В ходе боев уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ, а часть бойцов противника сдалась в плен. На Южнодонецком направлении основные столкновения по-прежнему идут на рубеже Победа — Новомихайловка. Российские войска наносят массированные удары по скоплениям военной техники и живой силы противника», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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