Битва за Авдеевку 1 января: последние новости, где трудности у ВС РФ Военкор Лисицын: ВС РФ уничтожили спецгруппу наемников НАТО у Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия без успеха атаковала позиции ВСУ с разных сторон у Авдеевки в ДНР, передает WarGonzo. Что сегодня происходит у Марьинки, какая обстановка на Донецком направлении, о чем пишут военкоры 1 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 1 января 2024 года

«На Донецком фронте ВС РФ взяли опорники на южных окраинах Новомихайловки. Штурм укрепрайона в Победе немного подвинул ЛБС. У Первомайского бои приняли встречный характер. Есть угроза для ВС РФ с флангов. В Авдеевке российские войска продолжали атаки с юго-востока из промзоны и с северо-востока у коксохимического завода. Без успеха. Штурм Степного (не путать с одноименными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) также не привел к продвижению. ВС РФ сумели взять новые позиции в районе Очеретина за железнодорожным полотном», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что на Донецком направлении, несмотря на задействование ТОС, авиации и артиллерии, «ВСУ упорно держат Новомихайловку, не считаясь с потерями среди личного состава».

Фото: МО Украины

«На Авдеевском направлении продолжается продвижение российской армии к востоку от Авдеевки в районе очистных сооружений и у коксохимического завода. Наши артиллеристы отправляют по позициям укронацистов на предприятии большое количество снарядов. Также накануне ночью российские разведчики уничтожили спецгруппу натовских наемников у Авдеевки», — отметил он.

Военкор Юрий Котенок рассказал о главных событиях у Марьинки и Авдеевки за последнее время.

«Украинцев выбили с последней позиции в Марьинке. Они отступили на новые заготовленные позиции. Наши н.п., наконец, дожали. Впереди — бои за Новомихайловку и Победу. Никак не поддается село Первомайское, освободить в том году не получилось. Поход на Северное затянулся на несколько месяцев и пока успехов не принес. Все дело, скажем так, в оргштатных мероприятиях командования данным участком. Более удачная ситуация — на юго-востоке Авдеевки, где командование, проявив разумную инициативу, выполнило все поставленные задачи на твердую четверку, зайдя в черту города. Наиболее сложная ситуация на севере той же Авдеевки. Противник ожесточенно обороняется. Завязли в боях у АКХЗ. С нескольких попыток все-таки окопались в н.п. Степовое. Звучит легко, но было много попыток, и не раз оттуда выходили, и только в последние недели плотно осели в селе. Наши продолжают растягиваться на север и юг по железной дороге», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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