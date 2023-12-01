Битва за Авдеевку 1 декабря: последние новости, что нового заняли ВС РФ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

ВС РФ на северном фланге Авдеевки заняли позиции в лесопосадке у Новокалиново, пишут «Два майора». Какие еще новости с этого участка фронта СВО и что сегодня происходит у террикона, промзоны и АКХЗ?

Ситуация у Авдеевки 1 декабря 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации вели штурмовые действия у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), в промзоне на юго-восточных подступах к Авдеевке, у коксохимического завода северо-восточнее города, Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и Новокалиново. ЛБС существенно не изменилась», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на северном фланге Авдеевского направления ВС России выбили ВСУ с позиций в лесопосадке у н. п. Новокалиново.

«Наши артиллеристы продолжают наносить постоянные удары по врагу, занявшего оборону на коксохимическом заводе», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Авдеевском направлении российская армия продвигается по направлению к Новокалиново, заняв новые позиции в лесополосе южнее.

«В то же время севернее противник наступает по направлению к Горловке, оттягивая на себя внимание российских войск», — отметили авторы канала.

Readovka сообщила, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ продвинулись в районе железной дороги у Степного.

«У коксохимического завода не прекращаются бои. К тому же русская армия атаковала в районе Северного», — передает источник.

«НгП раZVедка» также рассказала, что на северном фланге российские войска выбили ВСУ из лесопосадки к югу от Новокалиново.

Фото: МО РФ

«ВС России продолжают наносить удары по живой силе противника на территории АКХЗ, а также в районах н.п Новокалиново, Степовое. Противник задействует артиллерию, FPV-дроны, в районе Степового по нашим силам открыли огонь из автопушки БМП Брэдли, [которая] была подловлена при отходе и поражена дроном-камикадзе», — подчеркнули авторы канала.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что армия России продолжила наступательные операции возле Авдеевки и продвинулась к северу от промышленной зоны, к юго-востоку от Авдеевки, а также операции продолжаются вблизи Авдеевского коксохимического завода и прилегающей к нему террикона.

«Следим за Авдеевкой, но пока трудно что-либо выделить как отдельную новость. Важно, что двигаемся, не только сжимая кольцо, но и жмем со стороны промзоны. Это растягивает резервы ВСУ в самой Авдеевке», — написал военкор Александр Сладков.

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