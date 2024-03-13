«Бить вглубь Крыма»: посол о том, как США признались в участии в конфликте Посол Антонов: США фактически признались в участии в украинском конфликте

Фото: МО Украины

США фактически на официальном уровне признались в том, что страна участвует в вооруженном конфликте на Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале. Он напомнил, что «высокопоставленные функционеры» призывают помочь украинцам «бить вглубь Крыма». Однако подобный курс чреват самыми непредсказуемыми последствиями, добавил дипломат.

Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам «бить вглубь Крыма». Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира, — заявил Антонов.

Посол добавил, что Вашингтон по-прежнему бредит реализацией иллюзорной идеи о нанесении России стратегического поражения, однако никакие поставки вооружения не остановят спецоперацию, а лишь приведут к увеличению жертв. По его словам, американских политиков абсолютно не интересуют людские потери.

Чиновники готовы перешагнуть все барьеры в Капитолии и доказать оппонентам, что они не остановятся ни при каких обстоятельствах, — добавил дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Украины рассчитывало услышать в ходе обращения президента США Джо Байдена к конгрессу конкретику по вопросу поставок ракет ATACMS. Киев также хотел получить четкие обещания по поддержке страны в целом.