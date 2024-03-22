«Бить смертельным кулаком»: эксперт о возможностях новой авиабомбы ФАБ-3000 Дандыкин: ФАБ-3000 способны разрушать подземные и хорошо укрепленные цели ВСУ

Фото: МО РФ

Точность попадания новых авиабомб ФАБ-3000 достаточная, особенно учитывая их разрушительную силу, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам. это вооружение способно «бить смертельным кулаком» по подземным и хорошо укрепленным целям Вооруженных сил Украины.

Эксперт отметил, что даже 500 кг взрывчатки, которые есть у ФАБ-500, это много, а ФАБ-3000 – это в шесть раз больше. Одна такая бомба — это стопроцентное поражение противника, считает Дандыкин. Уничтожение цели размером с футбольное поле, добавил он.

Причем, ФАБ-3000 эффективна не только при работе по наземным целям — здесь все понятно. Авиабомба будет бить смертельным кулаком по подземным и хорошо укрепленным целям типа Азовстали в Мариуполе или авдеевского Коксохима. Любые опорные пункты противника, глубоко заземленные укрепрайоны, штабы и подземные склады боеприпасов, — подчеркнул военэксперт.

До этого Василий Дандыкин высказал мнение, что авиабомба ФАБ-3000 дешевле ракет и несет три тонны взрывчатки. По его словам, такое оружие необходимо для взлома обороны противника. Эксперт добавил, что такой боеприпас придется как нельзя кстати на многих направлениях, например, Краматорском и Херсонском. По его словам, у ВСУ много укрепрайонов.

21 марта главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили во время инспекции предприятий ОПК Нижегородской области, что массовое производство ФАБ-3000 началось с февраля этого года. Также отмечалось, что с прошлого года объем артиллерийских и авиационных средств поражения на этом ОПК вырос в пять раз.