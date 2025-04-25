Биопатогены в День Победы, пытки, сожжение храма: ВСУ атакуют РФ 25 апреля

Фото: Социальные сети

ВС Украины

В ночь на 25 апреля российские средства ПВО перехватили 79 украинских дронов. ВСУ ударили по храмовому комплексу Новый Иерусалим в Белгородской области. Российский боец заявил, что на Украине пытают пленных военнослужащих ВС РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что армия оказалась в жесткой ситуации на Красноармейском направлении ДНР. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов ВСУ сбили над Россией за ночь

С вечера 24-го до 25 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«59 БПЛА — над территорией Республики Крым, 11 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Белгородской области, два — над территорией Курской области, два — над территорией Нижегородской области, один — над территорией Ивановской области», — рассказали в ведомстве.

В Шуе упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области. По предварительным данным, пострадавших зафиксировано не было. Сведений о разрушениях не поступало.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дроны ВСУ уничтожили святыню под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа. Удар был целенаправленно нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины, добавил глава региона.

«Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар, мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал», — написал Гладков в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара стали сбросы взрывчатки с беспилотного летательного аппарата «Баба-яга» Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Очевидцы пытались самостоятельно ликвидировать возгорание. Канал отметил, что им помешали украинские дроны, которые вновь атаковали территорию комплекса.

Telegram-канал SHOT отмечал, что в момент атаки беспилотников в храме находились четыре человека. По предварительным данным, никто не пострадал. По информации канала, святыню сначала атаковали два FPV-дрона. После возгорания удары по зданию нанесли еще два БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Белгородская и Старооскольская епархия Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Shutterstock/FOTODOM Храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ Фото: Пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии Белгородской митрополии РПЦ Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел в селе Сухарево после ударов ВСУ

ВСУ хаотично обстреливают Харьковскую область

Вооруженные силы Украины усилили хаотичные удары по Волчанску и Старице в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противник обстреливал населенные пункты из 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«В большей степени идет неприцельный огонь по площадям, в том числе запрещенными шрапнельными боеприпасами», — указал Марочко.

При этом украинские войска, предположительно, используют старые боеприпасы к РСЗО «Град». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Солдат ВС России пытали в украинском плену

Попавших в украинский плен военнослужащих ВС России пытали и морили голодом, им отказывали в медицинской помощи, сообщил RT. Боец из Бурятии с позывным Гера отметил, что его били электрошокером из-за национальности. При этом надзиратели снимали издевательства на телефон и гордились тем, что «поймали бурята».

«Били меня в основном бейсбольной битой по всем суставам: коленям, плечам. Руки у меня до сих пор болят — представьте, я не могу два раза отжаться от пола... Я впервые в жизни узнал, что такое электрошокер», — сказал Гера.

Другой пленный сообщил, что в украинском СИЗО ему отказывали в еде и воде в условиях жары. Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что практически все бывшие военнопленные рассказали о пытках и издевательствах. По его словам, бойцы ВС России также видели, как украинские солдаты расстреливали их сослуживцев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Зеленский рассказал о жесткой ситуации для ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины оказались в «жесткой ситуации» на Красноармейском (Покровском) направлении в Донецкой Народной Республике, написал в Telegram-канале президент страны Зеленский. Он сослался на доклад главнокомандующего войсками Александра Сырского о ситуации в зоне боевых действий на 24 апреля.

«Наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении», — сказал Зеленский.

В Сочи задержали румына, подозреваемого в шпионаже

Гражданин Румынии был задержан силовиками в Сочи за сбор информации об объектах противовоздушной обороны ВС РФ по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж).

«В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — рассказали представители ведомства.

Подозреваемый следил за российскими военными объектами и передавал собранную информацию украинским спецслужбам летом 2024-го, уточнили в ЦОС ФСБ. В Киеве пообещали обеспечить гражданину Румынии выезд с территории РФ и вступление в подразделение ВСУ для участия в боевых действиях против ВС России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев заподозрили в подготовке терактов к 9 Мая

Украина может готовить теракты с биопатогенами на 9 Мая, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что будут предприняты все возможные попытки омрачить один из главных праздников в России, в том числе с использованием запрещенного биологического оружия.

«Я не знаю, что будет после этих биопатогенов. Это оружие, которое запрещено во всем мире. Но для наших врагов это не играет никакой роли. Я уже говорил, что 9 Мая — огромный праздник для нас, всего нашего населения, даже для многих стран мира. Поэтому наши враги из НАТО и большей части Украины будут делать все, чтобы омрачить торжества», — сказал Гончаров.

По его словам, российские спецслужбы принимают меры для предотвращения угроз. Он призвал граждан сохранять бдительность, особенно в дни массовых мероприятий по всей стране.

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