https://static.news.ru/photo/1cd96aae-68b0-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусологи рассказали о том, что прототип дешёвой в производстве вакцины от нового типа коронавируса может быть создан за три месяца. Об этом сообщила газета «Известия».

Учёные сумели получить особые сферические частицы из незаразного для человека вируса растений (вируса табачной мозаики. — NEWS.ru), который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что становится как две капли воды похож на сам патоген, — сообщили в издании.

Специалисты отметили, что у препарата есть преимущества: он очень прост в производстве и его можно использовать для борьбы с другими штаммами. Кроме того, вакцина, созданная с помощью этого метода, не будет требовать больших финансовых затрат, так как не содержит дорогостоящих культуральных средств и не требует применения ослабленного или убитого патогена. Отмечается, что частицы вируса, используемого для препарата, биоразлагаемые и хорошо выводятся из организма.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об отсутствии эффективных лекарств для лечения коронавируса. Однако в организации отметили, что проводятся различные клинические испытания препаратов.