Вирусологи рассказали о том, что прототип дешёвой в производстве вакцины от нового типа коронавируса может быть создан за три месяца. Об этом
Учёные сумели получить особые сферические частицы из незаразного для человека вируса растений (вируса табачной мозаики. — NEWS.ru), который так оклеивается отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что становится как две капли воды похож на сам патоген, — сообщили в издании.
Специалисты отметили, что у препарата есть преимущества: он очень прост в производстве и его можно использовать для борьбы с другими штаммами. Кроме того, вакцина, созданная с помощью этого метода, не будет требовать больших финансовых затрат, так как не содержит дорогостоящих культуральных средств и не требует применения ослабленного или убитого патогена. Отмечается, что частицы вируса, используемого для препарата, биоразлагаемые и хорошо выводятся из организма.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об отсутствии эффективных лекарств для лечения коронавируса. Однако в организации отметили, что проводятся различные клинические испытания препаратов.
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