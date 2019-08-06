https://static.news.ru/photo/89d81aac-b874-11e9-92fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Killig/dpa/Global Look Press

Сотрудники Института мировых природных ресурсов заявили, что практически четверть населения планеты испытывает острый недостаток в воде.

Доклад, опубликованный на сайте неправительственной исследовательской организации США, демонстрирует кризисную ситуацию в мире с количеством нужной для выживания воды. Авторы данного доклада сопоставили объём воды, имеющийся в запасе у разных стран, с его количеством, которое используется в различных сферах жизнедеятельности, таких как нужды промышленности, животноводство и другие.

В 17 странах сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты используют в среднем до 80% доступной ежегодно для экономических и бытовых нужд воды, — сообщается в докладе .

Это значит, что даже небольшая засуха может привести к перебоям в водоснабжении населённых пунктов, промышленных предприятий и аграрного сектора.

При этом частота и протяжённость засушливых периодов на планете увеличиваются вместе с потреблением воды за счёт изменения климата.

Ранее News.ru сообщал, что исследование швейцарских учёных показало, что к 2050 году из-за глобального потепления средняя температура в Москве может подняться на 5,5 градуса.