Науке уже известно несколько сотен расшифрованных геномов китайского коронавируса, рассказал NEWS.ru доктор биологических наук, член Academia Europaea Михаил Гельфанд. Таким образом он прокомментировал новость о
Уже известно 711 полных геномов этого вируса. Наш будет 712-ый. 712 — это намного больше, чем 711, сами понимаете. Можно теперь сравнивать 711 геномов и 712, — сказал Гельфанд.
Между тем, в Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались испытания вакцины против COVID-19. Первые 13 прототипов вакцины тестируют на лабораторных животных. В «Векторе» создали также тест-систему на коронавирус. Несмотря на то что вирус может мутировать, усовершенствование системе не потребуется.
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