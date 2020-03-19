Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт SSJ 100, следующий из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги. В настоящее время лайнер летит с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута.

Как свидетельствуют данные авиапортала Flightradar24.com, самолёт подал сигнал тревоги над Кировской областью, через час после вылета из Шереметьево. Посадка в Перми ожидается через 30 минут. Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании...