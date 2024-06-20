Биография, личная жизнь, онкология: Николаю Дроздову исполнилось 87 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В четверг, 20 июня, профессору, ведущему передачи «В мире животных» Николаю Дроздову исполнилось 87 лет. Как он стал народным любимцем, что известно о его жизни и борьбе с онкологией?

Биография Николая Дроздова

Николай Дроздов — советский и российский телеведущий, общественный деятель, ученый-зоолог. Наиболее известен работой ведущим в передаче «В мире животных».

Он родился 20 июня 1937 года в Москве в семье ученых и врачей. Мать Дроздова работала терапевтом, а отец был биохимиком. Также в роду Дроздовых есть гвардейские офицеры и митрополиты.

Когда Дроздов учился в школе, его семья жила в Подмосковье около конного завода. Видимо, как раз тогда у Николая появилась любовь к животным, говорится на сайте именинника. В одном из интервью он рассказывал, что на каникулах подрабатывал младшим табунщиком и думал о том, как здорово бы было стать кентавром.

Окончив школу, Николай получил работу на швейной фабрике, где сначала был учеником, а потом стал мастером седьмого разряда по пошиву одежды для мужчин. Когда пришло время идти в армию, Дроздов задумался о высшем образовании. Он подал документы на биологический факультет МГУ и был принят.

Однако после первого курса ушел из университета и начал работать портным, чтобы доказать отцу, что сможет зарабатывать деньги ручным трудом.

«Я был учеником. Я люблю все делать, как следует. Мой мастер — глухонемой дядька — только показывал. Так что я был избавлен от поручений и ненужных рассказов о себе. За восемь месяцев обучения научился тщательно шить. На экзамене мне досталось ратиновое пальто, а это очень сложно! Я сделал строчку на рукаве у плеча и такую же снизу на обшлаге. Мне сказали: „Ну ты даешь, парень!“ И поставили сразу седьмой разряд», — делился Николай Дроздов.

После этого он поступил в Московский педагогический университет. Отучившись три года, Дроздов вернулся в МГУ, но уже на факультет географии. Окончив его, поступил в магистратуру.

Николай Николаевич стал кандидатом географических наук в 1968 году и доктором биологических наук в 2000 году.

Известно, что за время научной деятельности Дроздов написал более 200 научных и научно-популярных статей, более 20 книг, учебников и учебных пособий для школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов.

«В мире животных»

17 апреля 1968 года Николай Дроздов впервые появился на телевидении в программе «В мире животных». Его пригласил ведущий Александр Згуриди в качестве научного консультанта.

Уже в 1977 году Николай Николаевич стал бессменным ведущим этой программы и оставался им 42 года.

Кроме того, Дроздов снимался в кино: «Женщина в белом» (1981), «Ирония любви» (2010), «Искатели приключений» (2012), сериал «Короли игры» (2007). А в 2016 году ученый принял участие в дубляже мультфильмов «Зверополис» и «В поисках Дори».

Личная жизнь Дроздова

Именитый телеведущий был дважды женат. Первой женой Николая Николаевича стала географ Инна. Молодые люди поженились в студенческие годы. В этом браке у молодоженов родилась дочь Надежда, которая пошла по стопам матери и тоже стала географом.

Однако брак распался, и после развода Дроздов оставался холостяком 20 лет.

Будущая супруга Николая жила с ним в одном подъезде, а познакомились они в лифте. Татьяна Петровна тоже увлечена наукой — она преподавала детям биологию. Пара вырастила дочь Елену и до сих пор счастлива вместе. Дочь подарила Николаю и Татьяне двух внуков – Филарета и Яну.

Борьба с раком

Осенью прошлого года стало известно, что Николая Николаевича Дроздова поразил страшный недуг. У него обнаружили онкологию. Любимец миллионов боролся с раком предстательной железы. Ученый-зоолог прошел курсы химиотерапии, принимал множество препаратов и витаминов, проходил обследования и придерживался специальной диеты

В декабре Telegram-канал SHOT сообщил, что у биогеографа началась ремиссия после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

«86-летний Николай Николаевич последнее время боролся с онкозаболеванием — у него выявили рак предстательной железы. Курсы химиотерапии, множество препаратов, витамины, обследования, капельницы, диета — все это дало свои плоды: показатели пришли в норму, прогрессировать болезнь перестала», — пишет SHOT.

Как уточнялось, медики пристально наблюдают за сердцем Дроздова, поскольку лечение дало осложнения.

«Сейчас врачи особенно внимательно следят за сердцем телеведущего — после пройденного лечения есть некоторые отклонения, но пока ничего критичного», — говорится в публикации.

В ноябре SHOT сообщал, что Дроздову стало плохо после курса химиотерапии. Как уточнял Telegram-канал, телеведущий обратился за помощью к врачам с жалобами на слабость. После этого его положили в стационар, где он пробыл некоторое время. Врачи смогли нормализовать состояние пациента и отпустили его домой.

Супруга телеведущего тогда заявила SHOT, что Дроздов чувствует себя намного лучше, а также передает всем привет и слова благодарности за переживания о его здоровье.

Позднее друг Дроздова Константин Мирошник опроверг слухи о плохом самочувствии зоолога и напомнил, что в начале декабря у него должно состояться выступление.

«Если бы что-то было, то концерт был бы отменен. Мы ничего не отменяем. Он бегает, ходит, шутит, вчера с ним виделись — ездили есть пиццу», — рассказал Мирошник в беседе с RT.

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