Biocad начала поставлять «Спутник V» для масштабной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8e9b44e4-3f6c-11eb-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории России.

Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в центр имени Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране, — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

Как писал NEWS.ru, 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.