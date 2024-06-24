«Безрассудная эскалация»: возможен ли мир с Киевом после атаки на Крым

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл, остаются ли действительными мирные предложения президента России Владимира Путина по Украине после жестокой атаки на Севастополь. Изменятся ли инициативы главы государства, поедет ли РФ на вторую конференцию по Украине?

Остаются ли в силе мирные предложения Владимира Путина

Мирные предложения Владимира Путина по Украине все еще действительны, несмотря на атаку украинской армии на Севастополь, заявил Песков. По его словам, президент сам отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое, где он объяснил временные рамки.

«Да», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

14 июня пресс-секретарь главы государства отметил, что условия для ведения мирных переговоров, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, бессрочные. Он добавил, что предложение президента не нуждается в документальном оформлении, так как было подробно изложено публично, однако условия на фронте быстро меняются.

«Нет. Они бессрочные, разумеется. Но ситуация на фронте, она динамично меняется. И наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», — сообщил Песков.

Владимир Путин на встрече с руководством МИД России заявлял, что войска Украины должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей перед началом переговоров. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

«Как только Киев заявит, что готов, и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений», — отметил Путин.

Также он пояснил, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине. При этом в РФ понимают своеобразие юридической ситуации, сложившейся на Украине, однако там в любом случае есть с кем вести переговоры, подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин отметил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Также базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы.

Поедет ли РФ на вторую конференцию по Украине после атаки на Севастополь

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москве не поступали никакие обращения по теме второй конференции по Украине. Министр отметил, что мирные предложения Путина являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий.

«Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитие вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что все формулировки, которые мы слышим, а мы слышим то, что говорят публично, никаких обращений к нам не было», — констатировал Лавров.

Первый «саммит мира» по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня.

В МИД Швейцарии после этого заявили, что следующая конференция по Украине пройдет не в Европе. Глава департамента международной безопасности внешнеполитического ведомства страны Габриэль Люхингер отметил, Россия должна быть вовлечена в саммит в том или ином виде. Также дипломат добавил, что судьба украинского конфликта больше не находится в руках Швейцарии.

Станет ли удар по Севастополю новым витком эскалации конфликта

Вооруженные силы Украины в очередной раз допустили безрассудную эскалацию конфликта, нанеся удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Он предупредил, что РФ привлечет Соединенные Штаты к ответственности за атаку, а также пообещал «закончить эту войну».

«Еще одна безрассудная эскалация со стороны Украины, прокси-силы США. Россия привлечет США к ответственности за удары кассетными боеприпасами по гражданским отдыхающим на пляже», — написал Кеннеди-младший.

Сергей Лавров также отметил, что компетентные органы России предпринимают все необходимое, чтобы установить заказчиков теракта в Севастополе. Однако причастность Вашингтона к нему Москва не подвергает сомнению. Он напомнил, что переданное Киеву оружие не может быть использовано без «прямого участия американских военных».

«Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — сказал министр.

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