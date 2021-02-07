Безопасность Северного морского пути обеспечит корвет «Проворный»

https://static.news.ru/photo/3ae6d880-c13d-11e9-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Безопасность России в Охотском море, на Камчатке и на арктическом побережье страны будет обеспечивать корвет «Проворный». Судно войдёт в состав объединённого командования сил на северо-востоке РФ.

По информации «Известий» корвет будет базироваться на Камчатке. Его главной целью станет обеспечение безопасности судоходства на Северном морском пути (СМП).

На «Проворном» размещены крылатые ракеты, сверхдальнобойная зенитная система, мощный радиолокатор.

В настоящее время корабль готовится к швартовым испытаниям. Предполагается, что его передадут флоту до конца текущего года.

Корвет «Проворный» является вторым представителем серии 20385. 29 декабря 2020 года флоту был передан первый корабль этой серии — «Гремящий».

Корветы данной серии предназначаются для выполнения эскортных и ударных задач, патрулирования прибрежных вод и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшее время в Западной Сибири испытают новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1». Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.