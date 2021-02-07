Безопасность Северного морского пути обеспечит корвет «Проворный»

Безопасность России в Охотском море, на Камчатке и на арктическом побережье страны будет обеспечивать корвет «Проворный». Судно войдёт в состав объединённого командования сил на северо-востоке РФ.
По информации «Известий» корвет будет
На «Проворном» размещены крылатые ракеты, сверхдальнобойная зенитная система, мощный радиолокатор.
В настоящее время корабль готовится к швартовым испытаниям. Предполагается, что его передадут флоту до конца текущего года.
Корвет «Проворный» является вторым представителем серии 20385. 29 декабря 2020 года флоту был передан первый корабль этой серии — «Гремящий».
Корветы данной серии предназначаются для выполнения эскортных и ударных задач, патрулирования прибрежных вод и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.
Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшее время в Западной Сибири испытают новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1». Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.