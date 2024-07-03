Безэкипажные катера, дроны, огневой налет: как ВСУ атакуют РФ ночью 3 июля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют различные регионы России. Какие территории оказались под угрозой ночью 3 июля?

Белгородская область

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали села Безымено и Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. По его данным, есть один пострадавший.

«В селе Безымено в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель — мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением запястья самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — написал глава области.

Гладков добавил, что после артиллерийского обстрела села Мокрая Орловка поврежден частный жилой дом. Информация о последствиях уточняется.

До этого Гладков рассказал, что пять населенных пунктов Белгородского района были атакованы противником. По предварительной информации, один мирный житель был ранен. Ему оказали помощь, от госпитализации пациент отказался.

В трех домах села были обнаружены различные повреждения, включая пробитые крыши, выбитые окна, поврежденные фасады и постройки. Также произошел пожар из-за возгорания сухой травы, который был быстро потушен пожарными. Дрон повторно атаковал поселок Октябрьский, нанеся ущерб зданию социального объекта, а также повредив микроавтобус и три легковых автомобиля на парковке.

В селе Малиновка еще один дрон-камикадзе атаковал социальный объект, повредив фасад, остекление и стены здания, а также кузов и лобовое стекло «Газели», стоявшей поблизости. В селе Устинка был разрушен частный деревянный дом прямым попаданием снаряда. В селе Ясные Зори были повреждены окна, фасад и стены частного дома, а также окна в одной из квартир в многоквартирном доме.

Донецкая Народная Республика

Относящиеся к Горловке (ДНР) поселки шахты имени Н. А. Изотова и Мичурина были частично обесточены в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Иван Приходько. По его данным, украинские силы также осуществили сброс взрывоопасного предмета на рынок поселка станции Никитовка.

«Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА <...> в поселке станции Никитовка уничтожен легковой гражданский автомобиль», — сообщил Приходько.

Краснодарский край

В Новороссийске ночью 3 июля власти объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко попросил жителей города никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем». Только после этого обстановка будет безопасной, подчеркнул он.

Позднее Кравченко заявил, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров.

«Не находитесь на открытом пространстве около моря. Обратите внимание, что недопустимо снимать и выкладывать фото и видео, средств защиты города, работу специальных и оперативных служб», — добавил мэр Новороссийска.

После этого на территории Новороссийска угроза атаки безэкипажных катеров была отменена. Кравченко поблагодарил жителей за спокойствие, поддержку друг друга и отсутствие паники.

Глава города также сообщил о возобновлении движения в районе набережной от улицы Исаева до Алексина. По словам Кравченко, опасности больше нет. Он попросил жителей Новороссийска воздержаться от посещения пляжных территорий, набережной и рекреационных зон вдоль среза воды.

«3 июля до 09:00 будет происходить обследование акватории бухты. Входы на пляжи и набережную будут ограничены», — объяснил Кравченко.

Читайте также:

Атака на Крым, град из 100 снарядов, двое убитых: как ВСУ атакуют РФ 2 июля

Удар по аэродрому в Миргороде: потери ВСУ, паника и негодование на Украине

Орбан просит Зеленского о мире: новости СВО на вечер 2 июля