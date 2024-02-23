«Без прошлого, без истории»: военкор призвал не жалеть нынешнюю Украину Военкор Сладков назвал нынешнюю Украину страной без прошлого и боевой истории

Нынешнюю Украину нужно воспринимать как врага без прошлого, без боевой истории, без великих героев и грандиозных побед, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, эту страну не нужно жалеть, а вот изучать — обязательно. Герои современной Украины — это националисты Бандера и Шухевич, которые в действительности не являются масштабными личностями, добавил военкор.

Нынешняя Украины — враг без прошлого, без боевой истории, без великих героев и грандиозных побед. Врага не надо жалеть. Но изучать обязательно. В чем же секрет провала современной Украины? А что это за страна, что за политическое образование? Откуда эти люди взялись? — написал Сладков.

Военкор добавил, что лидер России Владимир Путин является исторической личностью. Украина же, по его словам, располагает лишь президентом Владимиром Зеленским, масштаб личности которого несопоставим с Путиным.

История у нас великая, потрясающее настоящее и гигантское позитивное будущее. Современная Украина — никому не нужная страна на костылях, — заявил Сладков.

Ранее военкор предложил показать украинских военных, попавших в плен в Авдеевке, на весь мир. Он считает, для этого подошла бы единая медицинская площадка, куда бы свозились все раненые солдаты ВСУ.