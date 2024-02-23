Нынешнюю Украину нужно воспринимать как врага без прошлого, без боевой истории, без великих героев и грандиозных побед, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, эту страну не нужно жалеть, а вот изучать — обязательно. Герои современной Украины — это националисты Бандера и Шухевич, которые в действительности не являются масштабными личностями, добавил военкор.

Нынешняя Украины — враг без прошлого, без боевой истории, без великих героев и грандиозных побед. Врага не надо жалеть. Но изучать обязательно. В чем же секрет провала современной Украины? А что это за страна, что за политическое образование? Откуда эти люди взялись?написал Сладков.

Военкор добавил, что лидер России Владимир Путин является исторической личностью. Украина же, по его словам, располагает лишь президентом Владимиром Зеленским, масштаб личности которого несопоставим с Путиным.

История у нас великая, потрясающее настоящее и гигантское позитивное будущее. Современная Украина — никому не нужная страна на костылях, — заявил Сладков.

Ранее военкор предложил показать украинских военных, попавших в плен в Авдеевке, на весь мир. Он считает, для этого подошла бы единая медицинская площадка, куда бы свозились все раненые солдаты ВСУ.