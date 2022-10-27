«Бессмысленна и провальна»: экономист о выгоде зерновой сделки для России Экономист Дудчак назвал зерновую сделку бессмысленной и провальной для России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зерновая сделка бессмысленна, провальна и невыгодна для России, рассказал ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран Содружества независимых государств (СНГ) Александр Дудчак. По его словам, после напоминания о том, что Запад не соблюдает и продолжает игнорировать условия, обещанные России, зерновая сделка теряет всякий смысл. По мнению эксперта, в том случае, если сделка будет расторгнута окончательно, недружественные России государства Запада начнут еще больше раскачивать риторику про вину Москвы в гуманитарном кризисе и в конце концов обвинят Россию в том, что «голодают африканские дети».

Какое дело НАТО до этой сделки, непонятно. С турками ясно: им хочется быть уверенными в том, что сделка будет продлена. Хотя именно турецкая сторона в рамках зернового соглашения должна была контролировать суда, которые загружаются и выгружаются. И вина за то, что теракт на Крымском мосту, возможно, произошел с использованием взрывчатки, перевозимой под крышей этой сделки, лежит на Турции. Так что они лучше бы помалкивали в этой ситуации, — подчеркнул Дудчак.

По словам экономиста, главным гарантом зерновой сделки является Россия и не совсем ясно, для каких целей Москва должна продлевать договоренности, если ее интересы при этом не учитываются. По мнению кандидата наук, оппоненты России и без того довели бедные страны до продовольственной катастрофы, обманув всех. Однако в конце концов виноватой в гуманитарной катастрофе сделают Россию, считает он.

Россия у них будет виновата в том, что голодают африканские дети. У меня была информация о том, что всего в рамках сделки вышло 350 судов, 152 ушло в Европу, семь — в Африку. Они решили семью судами накормить всю Африку? Кем они себя возомнили? — резюмировал Дудчак.

При этом эксперт напомнил, что зерновая сделка не отменила санкции Запада против России. По-прежнему есть множество ограничений: по страховке, по фрахту, заходу в порты и прочим опциям морских перевозок, добавил он. Все эти рестрикции делают эту сделку бессмысленной для России, заключил Дудчак.

26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию продлить зерновую сделку. В ходе совместной пресс-конференции с премьером Румынии Николае Чукэ он обратился к Москве с призывом обеспечить бесперебойные поставки продовольствия нуждающимся в этом странам.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что перспективы продления зерновой сделки выглядят не слишком оптимистичными. По его словам, часть договоренностей, касающихся экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как договоренности по украинскому зерну.