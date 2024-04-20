«Бесследно исчезли»: куда пропали Скрипали после отравления в Солсбери

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В конце марта Великобритания впервые с 2018 года ответила на запрос России по судьбе экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Что заявили в Лондоне, где сейчас Скрипали, куда они пропали после отравления в Солсбери в 2018 году?

Что заявила Британия о судьбе Скрипалей

27 марта представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что на очередную ноту посольства РФ в Лондоне из МИД Британии впервые с середины 2018 года был получен ответ.

«В ней (ноте. — NEWS.ru) сообщается, что Юлия Скрипаль якобы приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его. Контактные данные консульского отдела российского посольства в Лондоне на случай необходимости у россиянки, как заверяет нас МИД Британии, имеются», — заявила Захарова.

При этом английские дипломаты отказались комментировать расследование инцидента в Солсбери, поскольку «соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются», рассказала представитель МИД РФ. В то же время, по словам Захаровой, Лондон ничего не сообщил о судьбе Сергея Скрипаля.

«Кстати, о судьбе Сергея Скрипаля — вообще ни слова. Рассматриваем вымученную реакцию британской стороны как неудачную попытку оправдаться за необъяснимое и неправомерное многолетнее утаивание информации о российских гражданах. Продолжим методично добиваться исчерпывающей информации о судьбе граждан России, бесследно исчезнувших на территории Великобритании шесть лет назад, внесения ясности во все составляющие инцидента в Солсбери и в целом настаивать на справедливости в этом деле», — констатировала Захарова.

Где сейчас находятся Сергей и Юлия Скрипали

Как заявляли представители российской дипмиссии в Великобритании, Скрипали находятся в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными лицами России, а также не могут свободно передвигаться.

В июне 2020 года британские СМИ сообщили, что Скрипали сменили имена и переехали в Новую Зеландию. В декабре 2020 года стало известно, что Юлия Скрипаль впервые за долгое время позвонила родным в Ярославль. Как уточняла племянница Сергея Скрипаля Виктория, Юлия связалась через IP-телефонию, ее номер высветился как петербургский, и рассказала, что с отцом они живут раздельно, но на территории Великобритании. В свою очередь Сергей Скрипаль в последний раз связывался с семьей в Ярославле, где жила его мать (женщина скончалась в январе 2021 года), 26 июня 2019 года.

На настоящий нет точной информации о местонахождении и здоровье Сергея и Юлии Скрипаль.

Что известно об отравлении Скрипалей

Согласно заявлению британских властей, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Данный инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне считают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 «Новичок» причастна российская сторона, прокуратура Великобритании распространяла в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в преступлении. Москва это категорически отрицает.

Специалисты из лаборатории в Британии так и не смогли установить происхождение вещества, которым, по некоторым данным, были отравлены Скрипали. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Российское дипломатическое ведомство направило в Форин-офис десятки нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

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