Беспрецедентная атака ВСУ на Россию: о чем предупредил источник СМИ

Фото: МО Украины

Телеканал RT со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят массированный удар по территории России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно о возможной атаке?

Когда могут нанести удар ВСУ

По данным канала, нападение ВСУ на Россию может произойти в 06:00 7 мая. По информации источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет, говорится в публикации RT.

Телеканал уточнил, что сначала ВСУ планируют перегрузить ПВО дронами, чтобы израсходовать ресурсы российских систем, а затем ударить ракетами по заранее согласованной цели. По данным RT, это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

Как ВСУ атаковали РФ 6 мая

Вооруженные силы Украины атаковали два КамаАЗа в районе села Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, одно транспортное средство полностью сгорело. Атака осуществлялась FPV-дронами, никто из жителей не пострадал.

Также ВСУ открыли огонь по селу Муром Шебекинского городского округа, заявил Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал, однако повреждена линия электроснабжения.

По уточненной информации, в результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей, сообщил губернатор региона. Он принес соболезнования жителям в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона информировали о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате атаки дронами Белгородской области со стороны Украины увеличилось до 42 человек. Трое из них — дети.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали движущийся по дороге автомобиль, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ использовали FPV-дрон, в результате инцидента пострадал человек.

«Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территории самообороны», — поделился губернатор.

Гладков уточнил, что мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 в Белгороде. Медики оказали ему необходимую помощь, отметил губернатор. Врачи отправили пострадавшего на амбулаторное лечение.

Минобороны РФ заявило 6 мая, что дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. О повреждениях на земле информация не приводится.

«С 20:10 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации ведомства.

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