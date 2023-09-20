«Беспокоюсь за состояние Пахмутовой»: певица Зара о вдове Добронравова Певица Зара обеспокоена состоянием вдовы Добронравова

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Певица Зара

Состояние вдовы Николая Добронравова, Александры Пахмутовой, вызывает серьезное беспокойство, рассказала певица Зара NEWS.ru на прощании с поэтом. Она прошла с супругом весь жизненный путь, а теперь вынуждена оставаться совсем одна, добавила исполнительница.

Они были одним целым <...> Я сейчас очень беспокоюсь за состояние Александры Николаевны, ведь они прошли жизненный путь рука об руку, а теперь она остается без него. Горько, больно от того, что его больше нет. Но остаются песни, на которых выросли мы и на которых теперь растут наши дети, — отметила певица.

Зара добавила, что считает себя счастливой исполнительницей именно потому, что «была вхожа» в дом Добронравова и Пахмутовой. По ее словам, они являются настоящими ангелами хранителями России.

Поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года после длительной и тяжелой болезни. Вместе с Александрой Пахмутовой он прожил в браке более 60 лет.

Артисты занимались творчеством совместно. Пахмутова писала песни на стихи супруга. Среди наиболее известных композиций такие хиты, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.