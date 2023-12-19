Беспилотный паром «Генерал Черняховский» впервые отправили в рейс в России

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Морской паром «Генерал Черняховский»

Беспилотный морской паром «Генерал Черняховский» отправился в свой первый автономный рейс, передает РИА Новости. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что 2023 год стал знаковым для развития беспилотного наземного, воздушного и надводного транспорта.

Отмечу, что это не тестовый запуск. Это — старт полноценной коммерческой эксплуатация судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально значимые грузы, — заявил зампред кабмина в своем обращении.

«Генерал Черняховский» пройдет около 500 морских миль. Ожидается, что паром прибудет в порт Калининграда 21 декабря.

Двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF19M является вторым из серии новейших экологических судов в Калининградской области. Паром первым в России получил удостоверение морского автономного и дистанционно управляемого надводного судна (МАНС). «Генерал Черняховский», более года работающий на линии Усть-Луга — Балтийск, оснащен системами дистанционного управления от российской компании Sitronics Group.

Ранее в МИД России заявили, что иностранные компании могут использовать Северный морской путь, чтобы в целях безопасности перенаправить торговые суда из Красного моря. Посол по особым поручениям Николай Корчунов отметил, что из-за угрозы атак йеменских хуситов от перевозок через Красное море уже отказались в том числе британская BP и датская A.P. Moller-Maersk.